Semiški svetniki na zadnji letošnji seji občinskega sveta

4.12.2019 | 10:20

Semiška županja se je zahvalila svetnikom za dobro opravljeno delo.

Semič - Semiški svetniki so včeraj zvečer zasedali na zadnji seji občinskega sveta v tem letu in za 16 točk dnevnega reda porabili dve uri in pol. Ob koncu se jim je županja Polona Kambič zahvalila za uspešno delo v iztekajočem se letu, spomnila, kaj vse je bilo letos narejenega v semiški občini in jim zaželela vse dobro v novem letu.

Svetniki so v drugi obravnavi sprejeli Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v občin Semič in Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v občini. Sprejeli so poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta za lansko šolsko leto ter letni delovni načrt za letošnje šolsko leto Glasbene šole Črnomelj.

Precej časa so se zadržali pri točkah dnevnega reda, na katerih je tekla beseda o realizaciji letnega delovnega načrta za lansko šolsko leto in letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2019/2020 v osnovni šoli Semič. Sprejeli so tudi pravilnik o sprejemu otrok v enoto vrtca Sonček, ki deluje v okviru osnovne šole. Novost je, da bodo imeli prednost pri sprejemu v vrtec otroci iz semiške občine, a le takrat, ko bo prošenj več, kot bo prostih mest v vrtcu. Za otroke iz drugih občin, ki so že v semiškem vrtcu, pa ta novost ne velja.

Z nekaj pripombami so svetniki v prvi obravnavi sprejeli predlog strategije razvoja gasilstva v semiški občini za naslednje petletno obdobje, torej od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2024. V predlogu, ki bo šel sedaj v javno obravnavo, naj bi občina v prihodnjih petih letih za gasilstvo prispevala 794.000 evrov. Prav tako so v prvi obravnavi sprejeli predlog odloka o občinskem proračunu za leto 2020, v katerem so predvideli za 4,485 milijona evrov prihodkov in za 4,565 milijona evrov odhodkov. Vendar so svetniki dodali še nekaj predlogov za dela, ki naj bi jih opravili v prihodnjem letu.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija