Predstavili Teropšičevo knjigo Brežiški teritorialci

4.12.2019 | 11:45

Predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič (v ospredju) ter pri mizi (z leve) predsednik brežiškega območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Darko Udovič, avtor knjige Mitja Teropšič in Stanislav Zlobko, ki je vodil tokratni pogovor. (Foto: M. L.),

Stanislava Molan se je zavzela za ohranjanje zgodovinskega spomina na osamosvojitev in prispevek teritorialcev v tistem obdobju. (Foto: M. L.)

Predstavitve so se udeležili številni. (Foto: M. L.)

Brežice - Včeraj so v brežiški Mestni hiši predstavili knjigo Brežiški teritorialci, ki jo je napisal polkovnik Mitja Teropšič. Knjiga obravnava med drugim nastajanje in razvoj Teritorialne obrambe od leta 1968 do osamosvojitve Slovenije leta 1991. Osrednji del knjige Teropšič namenja brežiškim teritorialcem.

To je prva knjiga v Sloveniji, ki podrobno opisuje razvoj Teritorialne obrambe v eni od občin, so povedali v pogovoru, ki ga je vodil Stanislav Zlobko, ter v poznejši razpravi. Kot je spomnil Zlobko, so delovanje brežiških teritorialcev že predstavile nekatere strokovne publikacije, ki sta jih pripravila in izdala Mitja Teropšič in njegov brat zgodovinar dr. Tomaž Teropšič.

Mitja Teropšič knjigo posebej posveča, kot je poudaril tudi sinoči, padlemu vojnemu tovarišu teritorialcu Jerneju Molanu in njegovi družini, ob tem pa tudi vsem brežiškim teritorialcem in tudi brežiškim politikom, ki so prispevali h krepitvi Teritorialne obrambe občine Brežice.

Knjigo sta založila in izdala Zveza veteranov vojne za Slovenijo in brežiško območno združenje veteranov vojne za Slovenijo, izid je podprla občina Brežice. Predstavitvi knjige je prisluhnilo zelo veliko obiskovalcev. Nagovorila sta jih tudi brežiški župan Ivan Molan, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič, in Stanislava Molan, sestra omenjenega Jerneja Molana.

Mitji Teropšiču je za knjigo čestital tudi Leopold Kores, nekdanji komandant Teritorialne obrambe Šmarje pri Jelšah in sedanji podpredsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Šmarje pri Jelšah. Na sinočnji predstavitvi so sporočili tudi pozdrave odsotnega polkovnika Slovenske vojske Borisa Bolfeka, ki je v Teropšičevi knjigi napisal poglavje o nastanku in razvoju Teritorialne obrambe v letih 1968 do 1990.

M. L.

