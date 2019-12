Labodi na počitnicah

4.12.2019 | 14:20

Labodji vsakdan na brežiški njivi. (Foto: M. L.)

Bližina ceste labodov očitno ne moti. (Foto: M. L.)

Brežice - Na polju blizu sotočja Krke in Save pri Brežicah je v zadnjem obdobju veliko labodov. Koliko teh ptic se je tam ustavilo in naselilo za nekaj časa, bi v taki jati prešteli težko, vsekakor drži, da je jata velika.

Labodji spomin na letošnje poletje, ptičja slutnja bližnje zime, koruzno zrnje, ki je ostalo po letošnji žetvi, naravni nagon za življenje v skupnosti – kaj je prignalo labode, da so pobelili brežiško polje in da prileteli na to polje in da tam vztrajajo, ne meneč se za številne avtomobile in radovedne sprehajalce na bližnji cesti in na bližnjem pločniku? Ponoči odletijo na Brežiško jezero.

M. L.

