Vlomi se kar vrstijo; na PU Novo mesto ugotavljajo, da se storilci na dejanje pripravijo

4.12.2019 | 13:05

Foto: Arhiv DL

V dnevnih poročilih o dogodkih, ki jih pošilja Policijska uprava Novo mesto, vsakič poročajo o več vlomih in tudi danes ni prav nič drugače. Tako je na območju Gorjancev med 30. novembrom in včerajšnjim dnem nekdo vlomil v objekt in odnesel živila. Škode je za okoli 200 evrov.

V Šmihelu v Novem mestu pa je včeraj nekaj po 13. uri neznanec iz odklenjenega osebnega avtomobila odnesel motorno žago. Lastnika je oškodoval za 250 evrov.

Na Cankarjevi ulici v Novem mestu je med 16. in 18. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, nastala pa je premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Med 17. in 19. uro, ko so bili stanovalci odsotni, je na Cesarjevi ulici v Novem mestu neznanec skozi vrata terase vlomil v hišo, preiskal prostore ter našel in ukradel zlat nakit. Lastniki ocenjujejo, da so oškodovani za okoli 5000 evrov.

Nekaj po 19. uri pa je oškodovanec policiste obvestil, da je v času njegove odsotnosti med 17.30 in 19. uro v Orešju nekdo skozi okno vlomil v hišo ter odnesel denar in zlat nakit. Oškodovan je za 1500 evrov.

V Malem Cirniku pri Šentjanžu je neznanec skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa povzročil za okoli 500 evrov škode.

Vlamljajo predvsem v zgodnjih večernih urah

Policisti in kriminalisti pri preiskavah vlomov ugotavljajo, da se storilci pripravijo na izvršitev kaznivega dejanja, so opozorili na Policijski upravi Novo mesto. Opazujejo hiše in navade stanovalcev, vlamljajo pa največkrat v zgodnjih večernih urah in v tiste hiše, v katerih očitno ni nikogar.

Zato občane pozivajo, da jih obveščajo o pojavu sumljivih vozil in oseb, ki si ogledujejo hiše in bi se lahko pripravljali na izvršitev kaznivega dejanja. Podatki o znamki in registrski tablici vozila ali opis sumljive osebe ob morebitnem kasnejšem vlomu lahko bistveno pripomore k uspešni preiskavi kaznivega dejanja. Svetujejo, da ob temnih delih dneva, tudi če od doma odidete le za krajši čas (sprehod, odhod v trgovino ipd.), v hiši pustite prižgano luč, televizijski ali radijski sprejemnik, skratka, naj hiša ne daje videza, da v njej ni nikogar. Ob daljši odsotnosti pa poprosite sosede, naj bodo pozorni na sumljive okoliščine in o tem obveščajo policiste.

Storilci iz stanovanjskih hiš kradejo denar in nakit, ki ga pogosto še vedno najdejo na predvidljivih in lahko dostopnih mestih. Občanom policisti svetujejo, da doma ne hranijo večje vsote gotovine in vrednejšega nakita. Vsakega, ki bi postal žrtev vloma, naprošajo, naj jih o tem takoj obvesti na številko 113. "Oškodovanci naj do prihoda policistov ne vstopajo v prostor, ker je storilec lahko še vedno v objektu, uničile pa bi se tudi sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja," poudarjajo na PU Novo mesto

Na prehodu trčil v peško

Včeraj nekaj pred 16. uro se je zgodila prometna nesreča v Črnomlju. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 58-letni voznik osebnega avtomobila, ki je na prehodu za pešce trčil v peško, ki je pravilno prečkala cesto. Lažje poškodovano peško so oskrbeli v zdravstvenem domu, povzročitelju nesreče pa bodo policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Skrival se je na podvozju vlaka

Policisti PMP Dobova so med kontrolo tovornega vlaka, ki je na vstop v Slovenijo pripeljal iz Srbije, na podvozju vlakovne kompozicije našli državljana Afganistana, ki se je poskušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli sedem tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje včeraj na območju Dobove in Dolža izsledili in prijeli štiri državljane Maroka in tri državljane Sirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

M. Ž.