Nadaljevali bodo s prenovo ceste skozi Šmihel

4.12.2019 | 15:30

Šmihelska cesta, ki bo deležna prenove. (Foto: MO Novo mesto)

Novo mesto, Ljubljana - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in vršilka dolžnosti direktorice Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) Monika Pintarič Mesarič sta včeraj podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem, podjetjem Trgograd, za nadaljnjo prenovo državne ceste skozi Šmihel. Gre za drugo fazo prenove, ki bo potekala na odseku od križišča s Šukljetovo do odcepa za Regrške Košenice, so sporočili iz novomeške občine.

S tem se nadaljuje urejanje prometne infrastrukture na južni vpadnici v Novo mesto, na kateri je bil en odsek že prenovljen. Skupaj z rekonstrukcijo okoli 700 metrov ceste bodo zgradili tudi pločnik za pešce in postavili javno razsvetljavo. Po zaključku del bo, kot so dejali na občini, prenove deležen še odsek od križišča s Smrečnikovo ulico do pokopališča.

Vrednost pogodbe, ki jo je v imenu izvajalca podpisal direktor Andrej Poglajen, je dobrih 856 tisoč evrov, pri čemer bo DRSI prispevala dobrih 692 tisoč evrov, novomeška občina pa dobrih 163 tisoč evrov. Skupna vrednost naložbe vključno z zemljišči in projektno dokumentacijo sicer znaša nekaj več kot milijon evrov, dela pa bodo predvidoma trajala sedem mesecev.

M. Ž.