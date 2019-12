Otrok s helikopterjem v klinični center

4.12.2019 | 18:00

Ilustrativna fotografija

Ob 7.37 so v Smrečnikovi ulici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto s tehničnim posegom vstopili v stanovanje v večstanovanjskem objektu, v katerem je bila onemogla oseba. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jo oskrbeli na kraju in odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 12.00 je posadka helikopterja Slovenske vojske v spremstvu sekundarne ekipe Kliničnega centra Ljubljane prepeljala otroka v inkubatorju iz SB Novo mesto v UKC Ljubljana.

B. B.