Nesreča pri Beli Cerkvi; našel granato

5.12.2019 | 07:00

Bombe v rokah pirotehnika (foto: arhiv)

Včeraj ob 17.29 uri sta se pri Beli Cerkvi, občina Šmarješke Toplice, zaleteli osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem pri prenosu in oskrbi ene poškodovane oseb, prevrnjeno vozilo postavili na kolesa, očistili razlite motorne tekočine in osvetljevali kraj dogodka. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli dve osebi in eno od teh prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Našel granato

Ob 16.18 je v naselju Metni Vrh, občina Sevnica, občan našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta topovsko granato, kalibra 75 mm, italijanske izdelave, ostanek iz druge svetovne vojne odstranila in varno uskladiščila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 10:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SREDNJA VAS, izvod Srednja vas.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRŠKA GORA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 zaradi prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUHADOL;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Vojsko, Železno Podole, Železno, Gorjane, Podsreda grad in Železno vas med 11.30 in 14.30 uro; na področju nadzorništva Brežice pa na območju TP Podgračeno med 8.30 in 12. uro.

M. K.