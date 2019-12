Zabeležili četrto zaporedno zmago

5.12.2019 | 08:00

Sinoči je bil najučinkovitejši krkaš Marvin Jones, ki je zbral 18 točk in 12 skokov. (Foto: B. B., arhiv DL)

Podčetrtek, Novo mesto - Košarkarji Krke so na gostovanju v Podčetrtku v tekmi 10. kroga zabeležili četrto zaporedno zmago v 1. SKL. Terme Olimia so premagali z 88:60 (20:19, 20:13, 27:13, 21:15).

Čeprav se je tekma v Podčetrtku končala s podobno razliko kot prva v Novem mestu (+31), je bil tokratni obračun precej bolj izenačen. Krkaši so najvišjo razliko postavili prav pri končnem izidu 88:60. Pred tem so se gostitelji relativno uspešno upirali. Po prvih desetih minutah so zaostajali le za točko, ob odmoru pa je bila razlika osem točk. V drugem polčasu so gostje zaigrali nekoliko trše, dobili tretji del s 27:13 in rešili vprašanje o zmagovalcu, so na KZS povzeli dogajanje na parketu.

Prvi strelec tekme je bil izkušeni domači branilec Nejc Strnad (19 točk), pri Novomeščanih pa se je tokrat izkazal Marvin Jones, ki je zbral 18 točk in 12 skokov.

Krkaši imajo v SKL šest zmag in tri poraze, v naslednjem krogu pa bodo prihodnjo sredo ob 18.45 gostili vodilno Primorsko. Še prej pa jih v soboto ob 20. uri čaka domača tekma ABA lige z Mornarjem iz Bara.

Vladimir Anzulović, trener Krke, je po tekmi povedal: »Čestitki Podčetrtku za pošteno igro. Mislim, da smo danes zasluženo zmagali in upam, da smo uspeli ohraniti nekaj moči še za tekmo v soboto.«

Bojan Lazić, trener Terme Olimia Podčetrtka, pa ocenil: »Čestitam Krki za zasluženo zmago. Prvi polčas smo odigrali odlično, začetek drugega polčasa pa je bil za nas porazen. Izgubili smo preveč žog. Z današnjo tekmo pa smo pokazali, da se lahko tudi delno kosamo z močnejšimi ekipami.«

* Dvorana Podčetrtek, gledalcev 150, sodniki: Špendl, Krajnc (oba Maribor), Smrekar (Nova Gorica).

* Terme Olimia Podčetrtek: Kosič 11, Strnad 19 (5:5), Gorenc 2 (2:2), Ž. Švigelj 2 (2:3), Cerkovnik 5 (1:1), Gabrovšek 2, Thomas 4 (0:1), Stergar 2, Zupan 10 (6:7), Reberšak 3.

* Krka: Cosey 9 (4:4), Jones 18 (6:8), Jarc 2, Škedelj 1 (1:2), Medved 10 (2:2), Fifolt 9 (3:3), Balažič 6 (0:2), Jošilo 8 (2:2), Lapornik 11 (7:8), Ramljak 14.

* Prosti meti: Terme Olimia 16:19, Krka 25:30.

* Met za tri točke: Terme Olimia 8:27 (Strnad 4, Kosič 3, Reberšak), Krka 7:23 (Jošilo 2, Ramljak 2, Medved 2, Cosey).

* Osebne napake: Terme Olimia 28, Krka 21.

* Pet osebnih: Jarc (26.), Thomas (37.), Cerkovnik (37.).

M. Ž.