Vozila po levi in trčila v nasproti vozeči avto

5.12.2019 | 09:00

Foto: Arhiv DL

Šentjernejski policisti so včeraj nekaj po 17. uri pod drobnogled vzeli nesrečo pri Gorenji Gomili. Ugotovili so, da je nesrečo povzročila 37-letna voznica, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča trčila v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 42-letna voznica. Reševalci so lažje poškodovano 42-letnico odpeljali v bolnišnico.

Ukraden avto našli v naselju v okolici Novega mesta

Oškodovanec je policiste obvestil, da je v Starem Gradu na območju Krškega v noči na sredo nekdo z dvorišča stanovanjske hiše odpeljal njegov osebni avtomobil Lancia phedra. Vozilo je bilo odklenjeno, v njem pa kontaktni ključi. O tatvini so takoj obvestili policiste na širšem območju. V popoldanskih urah so novomeški policisti ukraden avtomobil našli v naselju v okolici Novega mesta. S preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin nadaljujejo, ukraden avtomobil pa bodo vrnili lastniku.

Vlomil v prodajalno

V Dolenjih Skopicah je med torkom in sredo nekdo vlomil v prodajalno ter odnesel menjalni denar in živila. Škode je za okoli 300 evrov.

Ob dve lovski puški in ročno uro

V Mavrlenu je včeraj med 14. in 20. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo ter ukradel dve lovski puški in ročno uro. Z vlomom in tatvino je lastnike oškodoval za 2000 evrov.

Prijeli deset Afganistancev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Loč (Brežice) izsledili in prijeli deset državljanov Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

M. Ž.