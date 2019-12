Novomeščani previsoka ovira za Prekmurce

5.12.2019 | 09:30

Novomeščani so včeraj kar nekajkrat z blokom zaustavili napade odbojkarjev Panvite Pomgrad. (Foto: spletna stran MOK Krka)

Novo mesto - Novomeški odbojkarji so sinoči na zaostali tekmi 10. kroga doma s 3:1 premagali Panvito Pomgrad in se še bolj utrdili na tretjem mestu prvenstvene lestvice. Obenem so se Prekmurcem oddolžili za poraz v Murski Soboto, kjer so oktobra izgubili z 2:3 v nizih.

Srečanje so bolje začeli odbojkarji Krke, ki so si sredini niza priigrali pet točk prednosti (13:8), a gostje so jih uspeli ujeti na 20. točki. V končnici so bili bolj zbrani Novomeščani in povedli z 1:0.

Tudi v drugem nizu so bili Novomeščani boljši nasprotnik. Potem ko je kapetan Martin Kosmina dosegel dve točki neposredno z začetnim udarcem, so domači pobegnili na 18:14, po samostojnem bloku Luke Lindiča pa je bilo že 22:16 in vsem je bilo jasno, bo Krka osvojila tudi drugi niz.

Kljub zaostanku se Prekmurci niso predali in v nadaljevanju srečanje prikazali veliko boljšo igro v bloku in obrambi kot v prvih dveh nizih. Nezaustavljiv je bil predvsem Zlatko Pulko, ki je pred leti navduševal v dresu Krke.

Četrti niz je bil izenačen do 14. točke, nato pa so na zadovoljstvo domačih gledalcev Novomeščani prestavili v višjo prestavo in z delnim izidom 7:0 tekmo odločili v svojo korist.

Najbolj razpoložena igralca sta bila Martin Kosmina in Zlatko Pulko, oba sta dosegla po 19 točk. Krkaši so tokrat blesteli v bloku, zbrali so jih kar 13.

David Kumer, odbojkar Krke, je za spletno stran kluba povedal: »Po treh težkih tekmah z Mariborom smo končno zaigrali tako, kot znamo. Držali smo se tistega, kar smo se dogovorili na treningih in to se nam je na koncu obrestovalo.«

Zlatko Pulko, odbojkar Panvite: »Seveda smo razočarani nad rezultatom. Vsaka točka zdaj prinaša modro skupino. Že pred začetkom tekme smo vedeli, da bo odločil servis in sprejem. Krkaši so pritiskali na servisu in igrali tudi na kakšno napako več, kar se jim je tudi obrestovalo. Mi smo imeli probleme v napadu, tekmeci so dobro postavljali blok in to je na koncu tudi odločilo.«

1.DOL, 10. krog:

Krka : Panvita Pomgrad 3:1 (21, 18, -17, 18)

Krka: Hafner 5, Ožbalt (L), Erpič 7, Kosmina 19, Borin (L), Drobnič 7, Travnik, Pucelj, Kumer 16, Lindič 8, Renko, Dimič

Lestvica:

Maribor 10 9 1 29: 8 27

Salonit Anhovo 10 9 1 27: 7 25

Krka 10 6 4 24:18 20

Hiša na kolesih 10 5 5 21:20 15

Panvita Pomgrad 10 5 5 17:18 14

Hoče 10 3 7 13:23 9

Črnuče 10 2 8 9:26 6

Šoštanj Topolšica 10 1 9 7:27 4

R. N.