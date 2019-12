Ob jubileju tudi okrogla miza o pomenu vseživljenjskega učenja

5.12.2019 | 19:00

V okviru praznovanja so pripravili tudi okroglo mizo o vseživljenjskem učenju.

Direktorica CIK Trebnje Patricija Pavlič z župani občin ustanoviteljic tega zavoda.

Trebnje - Center za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje letos praznuje 60. obletnico ustanovitve. Jubilejno leto so obeležili v torek popoldan, na prireditvi pa so se ozrli na prehojeno pot, predvsem pa so govorili o izzivih in priložnostih, ki jih prinaša vseživljenjsko učenje danes za prihodnost. Ob tej priložnosti so izdali tudi zbornik.

V Trebnjem so se že pred šestimi desetletji dobro zavedali pomena izobraževanja odraslih, nenehnega učenja ter osvajanja aktualnih znanj in spretnosti za potrebe lokalnega gospodarstva in razvoja lokalne skupnosti, zato so leta 1959 ustanovili Ljudsko univerzo. Ta se je leta 1965 preimenovala v Delavsko univerzo, ki je za vsa lokalna podjetja, organizacije in prebivalce izvajala različna usposabljanja in omogočala pridobivanje poklica z organizacijo različnih poklicnih, srednješolskih ter višjih-dodiplomskih izobraževalnih oz. študijskih programov. Čez dve leti so programu dodali še knjižnično dejavnost, zaradi razvoja in širitve programske ponudbe pa se je Delavska univerza leta 1977 preimenovala v Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, ki od leta 1994 skrbi tudi za zbirko Galerije likovnih samorastnikov Trebnje, v kateri je blizu 1.300 likovnih del.

»Skozi desetletja delovanja smo izoblikovali široko izobraževalno ponudbo štirih programskih sklopov, ki se med seboj prepletajo: formalno izobraževanje, usposabljanja, splošno in vseživljenjsko učenje, dejavnosti v podporo odraslim pri učenju ter projektno in razvojno delo,« pravi direktorica zavoda Patricija Pavlič in ob tem dodaja, da ves čas sledijo ter se prilagajajo potrebam in željam lokalnega gospodarstva. »Začeli smo z osnovno šolo za odrasle, programi s področja kmetijstva, strojništva in upravljanja mehanizacije, priključili programe s področja ekonomije in živilstva, tečajem in krajšim usposabljanjem priključili srednješolske programe, dodiplomski in celo magistrski študij. Ves čas pa smo s krajšimi in namensko oblikovanimi programi zadovoljevali trenutne potrebe lokalnega gospodarstva.« Letno se več kot 40 različnih izobraževalnih programov in usposabljanj udeleži med 3.000 in 4.000 udeležencev, v preteklem šolskem letu jih je bilo 4.700.

Prihodnost izobraževanja odraslih je pred novimi izzivi, ki jih narekujejo digitalna transformacija, razvoj znanosti in novih tehnologij, industrija 4.0, umetna inteligenca, okoljske spremembe, staranje prebivalstva, migracije in drugo, še dodaja Pavličeva. »Da bomo kot družba sledili tem spremembam, bo treba spodbujati kulturo vseživljenjskega učenja, nenehnega izobraževanja in usposabljanja vseh.«

Prireditve so se med drugim udeležili vsi župani občin ustanoviteljic, predstavniki podjetij in drugih vidnih organizaciji v dolenjski regiji. V njihovem imenu je spregovoril župan občine Trebnje Alojzij Kastelic. »CIK Trebnje je izobraževalna ustanova in je razvojna ustanova, hkrati pa je tudi medgeneracijski center. Tukaj je Univerza za tretje življenjsko obdobje, ki povezuje generacije med sabo in tudi starejši kažejo mladim, da ni nikoli prepozno razvijati kakšnega talenta, ki ga morda v delovni dobi nismo imeli časa izpopolniti. Tudi sam sem že na pragu tretjega življenjskega obdobja in se že veselim, da se bom tudi sam vključil v program univerze,« je dejal župan, so sporočili iz omenjenega zavoda.

V okviru praznovanja so pripravili tudi okroglo mizo o vseživljenjskem učenju, na kateri je bilo slišati, kako je trebanjski CIK pomemben za okolje. Program so z glasbo popestrili Sekstet učiteljev Glasbene šole Trebnje in pevka Barbara Leben, za humorni del programa pa sta poskrbela Aljaž Mlakar in Nika Jarc.

R. N., foto: Eving

