Šolski center zahvaljujoč Triglavu z osmim defibrilatorjem

5.12.2019 | 11:30

Direktor novomeške enote Triglava David Torpoš je po en defibrilator podaril ŠC Novo mesto in PGD Mokro Polje.

Novo mesto - Direktor Šolskega centra Novo mesto dr. Matej Forjan je včeraj na šoli prejel donacijo novomeške enote Zavarovalnice Triglav. Njen direktor David Torpoš je dijakom in zaposlenim izročil defibrilator. »Na območju Novega mesta jih je 42, od tega osem na našem šolskem centru. Dva sta dostopna tudi zunanjim uporabnikom. Eden je pri ŠD Leona Štuklja, z današnjo donacijo pa bomo drugega namestili ob vhodu v novi prizidek, tako da bo na voljo tudi mimoidočim in sosedom,« je ob zahvali povedal Forjan.

Direktor ŠC Novo mesto Matej Forjan je včeraj od predsednika donacijske komisije Lions kluba Novo mesto Denisa Mikca prejel še 5.000 evrov za pomoč socialno šibkim in nadarjenim dijakom, ki so jih zbrali na letošnjem dobrodelnem pohodu, sicer pa je klub šoli že večkrat pomagal na takšni strani.

Tamkajšnja Srednja zdravstvena šola bo v torek obeležila dan šole, na katerega so povabili tudi vse bližnje in bolj oddaljene sosede šolskega poslopja, med drugim pa jim bodo predstavili tudi delovanje defibrilatorja. »Ni pomembno le, da jih imamo, ampak da jih znamo tudi uporabljati, za kar skrbijo mentorji naše šole. K sreči doslej še nobenega nismo uporabili, a pri zastojih srca štejejo sekunde in ne le minute, zato je pomembno, da jih imamo zadosti, tako kot zakonodaja predpisuje prisotnost gasilnih aparatov,« je ob tem dodal Štefan David.

Dogodka so se udeležili tudi predstavniki Lions kluba Novo mesto, ki s šolo že leta tesno sodelujejo in pomagajo socialno šibkim ter nadarjenim dijakom. Na zadnje so tako za šolo oz. 20 dijakov na dobrodelnem pohodu po Trški gori zbrali pet tisočakov in jih včeraj uradno predali Šolskemu centru.

Zavarovalnica Triglav je sicer, kot je še povedal Torpoš, v zadnjih petih letih v okviru akcije Za boljši jutri izvedla 130 dobrodelnih akcij po državi. Na območju novomeške enote so se letos odločili za nakup dveh defibrilatorjev, še enega je poleg šole dobilo Prostovoljno gasilsko društvo Mokro Polje.

Tekst in foto: M. Martinović

Galerija