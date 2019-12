Miklavž je najprej obiskal bolnišnične prostovoljce

5.12.2019 | 13:35

Prostovoljce SB Novo mesto, ki prav danes obeležujejo med. dan prostovoljstva, je na včerajšnjem sprejemu simbolično obdaril tudi sv. Miklavž.

Jožica Rešetič

Novo mesto - V Splošni bolnišnici Novo mesto so včerajšnji tradicionalni novoletni sprejem za njihove prostovoljce združili z obeležitvijo 15-letnice prostovoljstva v tej regijski bolnišnici, zbrane pa je na koncu obdaril še sv. Miklavž.

Kot sta povedali direktorica SB Novo mesto doc. dr. Milena Kramar Zupan in ravnateljica Srednje zdravstvene in kemijske šole Damjana Papež, sta na vse, ki svoj prosti čas namenjajo druženju z bolnimi, nadvse ponosni, sploh v današnji hitri in kapitalistični družbi, kjer je solidarnosti vse manj. Ustanovi tesno sodelujeta vseh 15 let, pri čemer gredo največje zasluge mentoricam na obeh straneh. Koordinatorica prostovoljnega dela v novomeški bolnišnici Jožica Rešetič je povedala, kakšni so bili začetki sodelovanja in kako si danes v bolnišnici niti dneva brez prostovoljcev ne predstavljajo več. »Izobrazili smo že 15 generacij dijakov in dijakinj Srednje zdravstvene šole, štiri generacije dijakov Gimnazije Novo mesto in tri skupine odraslih prostovoljcev,« je še poudarila.

Praznovanja se je udeležila tudi predsednica Slovenske filantropije Anica Mikuš Kos, ki je z zbranimi delila svoje osebne izkušnje s prostovoljci v zdravstvu, na koncu pa je zbrane obiskal še sv. Miklavž.

Kako na prostovoljstvo danes gledajo mladi, kdo so Sončki in kdo Pikakopolonice, kaj počnejo med bolnimi odraslimi in otroki, pa bomo podrobneje poročali v decembrski Živi, prilogi Dolenjskega lista.

Tekst in foto: M. Martinović

