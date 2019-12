Koliko je dvakrat po 130?

5.12.2019 | 15:30

Upokojena gozdarja in krvodajalca jubilanta, Ivan Horvat in Marjan Kocjan ter sekretarka OZRK Novo mesto Barbara Ozimek.

Novo mesto - Na novomeškem Centru za transfuzijsko dejavnost so danes s predstavnicami OZRK Novo mesto sprejeli kar dva rekorderja med krvodajalci jubilanti, ki sta vsak kri darovala že 130-tič. To sta Ivan Horvat iz Podturna in Marjan Kocjan iz Potočne vasi, oba tudi upokojena gozdarja, a tako dobrega zdravja, da bosta -kot sta povedala po današnjih odvzemih- s tem humanitarnim poslanstvom nadaljevala še do kakšnega jubilejnega odvzema.

Horvat je tej najbolj množični solidarnostni akciji pridružil leta 1982, ko se so skupaj s prijatelji odločili za darovanje, Kocjan pa je začel dve leti prej med služenjem vojaškega roka. Oba darovane krvi zase nikoli nista potrebovala, po odvzemih se počutita dobro in sta mlade oz. bodoče krvodajalce pozvala, da se pridružijo darovanju, saj tako skrbijo za lastno zdravje in pomagajo drugim.

Jubilejna odvzema sta pospremili tudi predsednici KORK Bučna vas in KORK Dolenjske Toplice, Marija Pugelj in Ivana Penko, Hrovatu pa se je ob tem zahvalil še župan občine Dolenjske Toplice Franc Vovk, ki je danes tudi sam daroval kri.

Podrobneje pa v prihodnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Tekst in foto: M. Martinović

