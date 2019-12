Dobrodelna dražba navrgla deset tisočakov

5.12.2019 | 14:20

Dražba je bila živahna, sploh ob koncu, ko je se je morala Ljudmila Kastelec (z dvignjeno roko), ki je zastopala Krko, pošteno potruditi, da je želena slika pristala v njihovi lasti. (Foto: B. B.)

Dražbo je vodil igralec Nik Škrlec. (Foto: B. B.)

S prodajo slik so zbrali 9550 evrov. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Na dobrodelni dražbi umetniških del je območnemu združenju Rdečega križa Novo mesto sinoči uspelo zbrati skoraj 10.000 evrov. 9550 evrov so iztržili s prodajo slik, ob tem pa so nabrali še 422 evrov donacij.

Zbrani denar bo namenjen Skladu za pomoč ljudem v stiski, ki deluje že 20 let, iz njega pa območno združenje Rdečega križa vsako leto pomaga približno 200 družinam pri plačilu položnic. Na Rdečem križu za ta namen na leto porabijo 20.000 evrov, kar pomeni, da so polovico sklada za prihodnje leto napolnili v enem samem večeru.

Na dobrodelno dražbo, ki so jo pripravili v avli Kulturnega centra Janeza Trdine, so uvrstili slike, ki so jih Rdečemu križu podarili uveljavljeni umetniki, ki so v minulih letih razstavljali v prostorih njihovega humanitarnega centra na Drski. Ob vsaki razstavi so namreč umetniki po eno od razstavljenih del donirali Rdečemu križu. Na dražbi so na ta način končala dela Alojza Konca, Jožeta Kumra, Jožeta Marinča, Jožice Medle, Andreje Schwenner, Janka Orača in Igorja Obradinovića, na dražbo pa so uvrstili tudi slike Wang Huiqin, Jožeta Kumra in Vladimirja Lamuta, ki sta jih Rdečemu križu posebej za to priložnost podarila dva donatorja. Najvišjo ceno je dosegla prav Lamutova risba Kostanjevica, ki jo je za 2100 evrov kupila novomeška Krka, ta je sicer kupila še nekaj drugih del. Odprtih rok so bili tudi drugi dražitelji, saj nobeno delo ni bilo prodano za manj kot 500 evrov.

Dražbo je suvereno vodil gledališki igralec Nik Škrlec, za enološke užitke je poskrbela Klet Zajc, za kulinarične pa gostilna Jakše.

B. B.

Galerija