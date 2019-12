Po darila na Miklavžev sejem

Za vsakogar se je našlo kaj. (Foto: L. M.)

Knjiga je lepo darilo!

Pevke skupine Klasje, ki so tudi zapele, so se pogrele s kuhančkom, z njimi pa se je rad slikal župan Jože Kapler.

Škocjan - Danes goduje sv. Miklavž, kakor pravimo sv. Nikolaju, ki je bil v 4. stoletju škof v mestu Mira v Mali Aziji (današnji Demre v Turčiji). Prav veliko zgodovinskih podatkov iz njegovega življenja ni, več nam o njem povedo prisrčne legende. Trdno je dejstvo, da je bil Nikolaj škof v Miri, kjer je v visoki starosti umrl okoli leta 350, potem ko se je z drugimi škofi udeležil koncila v Niceji leta 325. Pobožnim staršem se je rodil potem, ko sta bila že dolgo poročena in sta izgubila upanje na potomce. Bila sta dobra in usmiljena človeka, odprta za reveže. Sin Nikolaj (‘zmaga ljudstva“ pomeni njegovo ime) ju je v tem posnemal. Ko sta mu starša zapustila lepo premoženje, ga je razdelil med reveže, sam pa je postal redovnik.

Na predvečer svojega godu hodi ta svetnik – kakor otroci v svoji nedolžni preprostosti verujejo – s svojim spremstvom, angeli in parkeljni, od hiše do hiše in prinaša pridnim otrokom darila, porednim pa šibe. Kaj ste zjutraj v peharju našli vi?

Morda pa se je za Miklavža našlo kaj tudi na včerajšnjem Miklavževem sejmu, ki ga je Občina Škocjan v sodelovanju z mnogimi društvi že 11. leto pripravila sredi Škocjana, že drugič na trgu pred občino. Tu je veliko prostora za razstavljavce in obiskovalce, ki tudi tokrat niso razočarali. Na voljo so bili unikatni izdelki domače in rokodelske obrti, od nakita, okraskov, adventnih venčkov, toplih domačih nogavic, kap, do raznih sladkih in slanih dobrot. Seveda niso manjkali tudi parkeljni: kvašeni, medeni… Za vsakogar se je našlo kaj. Celo knjige na stojnici krajevne knjižnice.

Člani vinogradniškega društva so poskrbeli za kuhano vino in še kaj. Obiskovalci, ki jih je pozdravil župan Jože Kapler in zaželel lepe praznične dni, pa so lahko uživali tudi v bogatem kulturnem programu in animaciji za otroke. Seveda je zvečer prišel na obisk tudi sv. Miklavž. Ni šlo brez obdarovanja, za kar je kot vedno poskrbel domači župnik. Danes bo za obdarovanje otrok poskrbela občina na prireditvi v šoli, jutri zvečer pa bo v Metelkovem domu ob 19. uri še tradicionalni Miklavžev koncert, na katerega vabijo ljudski pevci Fantje z vasi. Turistično društvo Škocjan in OŠ Frana Metelka Škocjan sta organizirala tudi Miklavžev pohod.

