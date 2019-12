Razlitje lepila za les; zagorel pralni stroj

6.12.2019 | 07:00

Včeraj ob 18.32 uri sta v ulici Nad mlini v Novem mestu gasilca GRC Novo mesto s tehničnim posegom odprla vrata stanovanjske hiše, v kateri je bila onemogla oseba. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so osebo na kraju oskrbeli in s pomočjo gasilcev prenesli v reševalno vozilo in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Na kraju so bili tudi policisti.

Razlitje lepila za les

Ob 18.37 so v ulici Pristava v Trebnjem posredovali gasilci PGD Trebnje zaradi razlitja lepila za les. Gasilci so zavarovali kraj razlitja, pobrali približno 50 litrov lepila, z vodo oprali cesto in razsvetljevali mesto dogodka. Dežurni delavec Komunale Trebnje je poskrbel za odvoz lepila.

Zagorel pralni stroj

Ob 8.43 je na Strojarski poti v Novem mestu zagorel pralni stroj v stanovanjski hiši. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Novo mesto so goreč stroj pogasili, prostor prezračili in ga pregledali s termovizijsko kamero.

Drevo pod mostom

Ob 11.43 se je v naselju Dolenje Polje, občina Dolenjske Toplice, pod most čez reko Krko zagozdilo drevo. Gasilci GRC Novo mesto so drevo, ki je ogrožalo most, s tehničnim posegom odstranili in poskrbeli za pretočnost.

Gorelo v kurilnici

Ob 14.57 je v Koblarjih pri Kočevju gorelo v prizidani kurilnici. Gasilci PGD Kočevje so omejili in pogasili požar v prizidani kurilnici. Starejšo stanovalko so zaradi vdihovanja dima oskrbeli reševalci NMP ZD Kočevje. Vzrok požara bo preiskala policija.

Danes brez vode ...

Kostak Krško obvešča, da bo danes od 8:00 do predvidoma 12:00 ure prekinjena oskrba s pitno vodo na vodovodnem sistemu Senovo, na Titovi cesti 52, 53, 53a, 55a in 59 in Bohoričevi cesti 3 in 4, zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Zaradi zapiranja vodovodnega sistema in nihanja tlakov v cevovodu se lahko pojavi bela obarvanost pitne vode, ki je posledica raztopljenega zraka v vodi. Pojavi se lahko tudi obarvanost oziroma motnost vode. Priporočajo, da v obeh primerih odstranite mrežice na pipi in vodo dobro iztočite.

... ali elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHOVCI na izvodu Šola Marindol.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- med 8.15 in 9.00 ter med 13.30 in 14.15 na območju TP Trebelno, Dolenje Zabukovje, Gorenje Zabukovje, Vrh Trebelno in Črpališče Trebelno;

- med 8.15 in 14.15 na območju TP Gorenji Mokronog.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RESA;

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP K ROKU;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA;

- od 8.00 do 8.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTJERNEJ.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 15.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRNOVEC, izvod levo.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 11.00 do 13.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRNIČ, na izvodu DOBRNIČ OB CESTI DESNO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na nadzorništva Brežice na območju TP Bušeča vas, Vinji vrh, Vrhovka vas, Brezovica Gorjanci, Šutna, Šutenski vrh, Gadova peč in Belinje predvidoma med 8. in 10. uro, na območju TP Župelevec - nizkonapetostni izvod smer trgovina do Geča pa predvidoma med 12. in 14. uro.

M. K.