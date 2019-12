Z boljšo opremljenostjo gasilcev za varnejši jutri Posavcev

6.12.2019 | 12:10

Krški poklicni gasilci skrbijo za varnost približno 70.000 prebivalcev Posavja. (Foto: Zavarovalnica Triglav)

Polonca Seničar, direktorica Območne enote Krško Zavarovalnice Triglav, je predala ček direktorju PGE Krško Alešu Stoparju.

Krško - Zavarovalnica Triglav je v tradicionalni novoletni akciji Za boljši jutri, s katero že šesto leto podpira preventivne projekte po vsej Sloveniji, z donacijo pri nakupu nove zaščitne opreme pomagala tudi krškim poklicnim gasilcem, ki delujejo na območju treh posavskih občin - Krško, Brežice in Kostanjevica na Krki.

V največji slovenski zavarovalnici tako želijo pomagati približno 70.000 prebivalcem Posavja, za varnost katerih skrbijo poklicni gasilci. »V Zavarovalnici Triglav v luči ustvarjanja varnejše prihodnosti za vse generacije podpiramo projekte, ki imajo dolgoročni učinek in pripomorejo k izboljšanju življenja v lokalnih skupnostih. Pri tem poseben poudarek dajemo preventivi, zato smo v letošnji novoletni akciji podprli krške poklicne gasilce, ki bodo lahko odslej še učinkoviteje in varneje opravljali svoje humanitarno poslanstvo,« je ob nedavni predaji povedala Polonca Seničar, direktorica Območne enote Krško Zavarovalnice Triglav.

»Gasilci nujno potrebujemo zaščitno opremo, saj smo pri opravljanju svojega dela nenehno izpostavljeni ognju, dimu in drugim nevarnim snovem. Ker je velik del naše zaščitne opreme že dotrajan, bomo s pomočjo Triglavove preventivne akcije kupili nove gasilske tehnične kombinezone, ki jih uporabljamo pri gašenju gozdnih požarov in pri tehničnih intervencijah v prometu oziroma reševanju iz višin in globin,« je med drugim povedal Aleš Stopar, direktor Poklicne gasilske enote Krško.

Največji izziv je letos poklicnim gasilcem predstavljala podpora pri izpeljavi remonta v Nuklearni elektrarni Krško in usposabljanje kadra, iztekajoče se leto pa si bodo po besedah Stoparja zapomnili tudi po nekaj zelo zahtevnih tehničnih intervencijah v prometu in z nevarnimi snovmi, so v zavarovalnici zapisali v sporočilu za javnost.

V krški enoti Triglava so pod okriljem novoletne akcije lani sredstva namenili za nakup novega CT–ja, edine tovrstne naprave v Posavju, pred tem pa za izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov v Zdravstvenem domu Sevnica in za nakup sodobnega multifunkcionalnega EKG aparata v Zdravstvenem domu Krško.

M. Ž.