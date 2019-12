FOTO: Na Glavnem trgu je otroke obiskal sv. Miklavž

6.12.2019 | 09:15

"Ste bili kaj pridni?" je otroke vprašal sv. Miklavž in po trgu je zadonel glasen: "Jaaaaa!" (Foto: B. B.)

Novo mesto - Za uvod v Veseli december je včeraj novomeški Glavni trg obiskal sv. Miklavž. Zbrano množico otrok, staršev in drugih obiskovalcev je sprva nagovoril z balkona mestne hiše, nato pa še z odra, kjer je v družbi podžupana Boštjana Groblerja prižgal novoletne lučke na mestnih drevesih in otrokom podelil bonbone. Naročil jim je, naj ostanejo pridni, in obljubil, da jih bo ponoči obiskal ter obdaril.

Medtem na Novem trgu te dni postavljajo mestno drsališče, ki bo tam do sredine januarja. Božični sejem bo na Glavnem trgu zaživel 16. decembra, vsak dan ga bo ob 17. uri dopolnil še otroški program z glasbenimi, pravljičnimi in čarobnimi nastopi v prav posebni pravljični deželi pred rotovžem. »Nastopali bodo otroci iz novomeških šol in vrtcev, v drugem delu pa si bodo otroci lahko ogledali praznične predstave. Seveda nas bo v ponedeljek, 30. decembra, obiskal tudi dedek Mraz,« so v vabilu zapisali organizatorji iz Zavoda Novo mesto.

Ob večerih bodo obiskovalci lahko prisluhnili vrsti brezplačnih koncertov, med drugimi bodo nastopili Čuki, Xeqtifz, Zvita feltna, ansambel Nemir, Ribič Pepe, MePZ Pomlad … Na božični večer bo nastopil New Swing Quartet, najdaljšo noč v letu pa bodo Novomeščani praznovali z domačo skupino Mrfy in pevko Nušo Derenda s spremljevalno skupino.

Kako je bilo ob obisku prvega decembrskega dobrotnika, ki ga Dolenjski list gosti tudi v aktualnem Portretu tedna, pa si oglejte v galeriji spodaj.

M. M.,

foto: B. B., M. M.

Galerija