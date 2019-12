Drevi že tretjič Novo mesto za srečne tačke

6.12.2019 | 13:50

Anja, Lina in Vesna iz društva z Janezom iz hostla Situla med snovanjem letošnjega dobrodelnega koncerta (foto: osebni arhiv)

Novo mesto - Društvo za zaščito živali Novo mesto drevi prireja tretji dobrodelni koncert in srečelov, poimenovan Novo mesto za srečne tačke.

»Namen koncerta je seveda zbrati čim več finančnih sredstev za oskrbo nikogaršnjih živali, za kar v društvu sicer porabimo krepkih deset tisočakov na leto. Predvsem pa želimo z njim opozoriti ljudi na obsežnost problematike zapuščenih živali pri nas in na odgovornost vsakega posameznika v zvezi z njo. Nikogaršnje živali namreč ne padejo z neba, temveč so potomke nekoč lastniških, za katere ni bilo primerno poskrbljeno,« ob tem opozori predsednica društva Vesna Plavec.

Hkrati ponovi, kako pomembno je, da se tisti, ki najdejo izgubljeno ali zapuščeno žival ali opazijo neprimerno ravnanje z njo, obrnejo na nekoga, ki ima s tem izkušnje, kot je lokalno društvo za zaščito živali, pristojno zavetišče, lahko tudi veterinarska postaja.

V sodelovanju z glasbenico Anjo Pavlin je dozorela zamisel, da bi društvo priredilo dobrodelni koncert, prvi je bil decembra lani in drugi junija letos. »Z dosedanjima dvema smo bili zelo zadovoljni. Odzivi so bili zelo pozitivni, bila sta dobro obiskana, skupno pa smo tako zbrali okoli 2800 evrov,« še pristavi Plavčeva.

Pavlinova doda, da so tudi tokrat k sodelovanju povabili lokalne glasbenike, iz tega okolja so tudi vsi donatorji dobitkov srečelova. »Tudi preostali sodelujoči na dogodku so "lokalci", kot so Marjan Pirnar, ki bo posodil ozvočenje, Andrej Špes, ki je natisnil plakate za dogodek, tiskarna Iris, ki je natisnila srečke, Jaka Šuln, ki je oblikoval plakate, itd.,« se vsem sodelujočim zahvali Pavlinova.

Koncert bo drevi ob 18. uri v hostlu Situla, letos pa bodo nastopili Nastja Vidmar, Sanja Cerjak, Špela Cesar, Tretji kanu, Plateau, Parliament Attack, Stara šula in DJ Long. Obisk je brezplačen, društvo pa bo zbiralo prostovoljne prispevke.

M. Martinović