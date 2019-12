Štiri pesnice v Stašin spomin

6.12.2019 | 19:00

Staša Vovk, Nina Kremžar in Nina Dragičević (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Stašin večer, ki so ga v Novem mestu pripravili sinoči v Trdinovi čitalnici v Knjižnici Mirana Jarca in ga posvetili Temu veselemu dnevu kulture in spominu na zaslužno novomeško kulturnico Stašo Vovk, že lahko štejemo za tradicionalno prireditev. Tokrat so besedo dobile ženske, pesnice, tri Novomeščanke in Ljubljančanka - Klavdija Kotar, ki je večer tudi vodila, Tatjana Pregl Kobe in Nina Dragičević ter Nina Kremžar -, ki so pred polnim avditorijem predstavile svojo izbrano poezijo.

Nina Dragičević sicer prav tako kot njena soimenjakinja Nina Kremžar, živi v Ljubljani, a se klub temu počuti, kot je dejala, zelo del Novega mesta in zelo doma v Novem mestu, kamor se strašno rada vrača in kjer se strašno dobro počuti. Letos je bila nominirana za kar dve pesniški nagradi, za Jenkovo in Veronikino. Pravi da ji to godi, ampak da ve, da so nagrade čudna reč, da ne morejo biti nikoli objektivne, saj živimo v svetu neobjektivnosti. "Ne pišem iz zabave, ampak bolj iz neke nuje, da lahko preživim. Seveda pri tem ne gre za preživetje v ekonomskem ali finančnem smislu," je o Novem mestu nagradah in vzgibih za ustvarjanje povedala Nina Dragičević in na vprašanje o navdihu dodala: "Ko končaš knjigo, misliš, da boš imel zdaj pa dopust, a ko se naslednji dan zbudiš, ugotoviš, da že pišeš novo knjigo. Torej, zdaj pišem novo knjigo in delam doktorat. Moram delati, od umetnosti se ne da živeti."

Nina Kremžar je zmagovalka festivala mlade literature Urška in ima o nagradah podobno mnenje, saj pravi, da moraš imeti med množico vseh, ki pišejo, ki ustvarjajo, tudi veliko sreče, da žirija izbere prav tebe.

Tatjana Pregl Kobe tako kot Nina Dragičević meni, da poezije ne moreš pisati, da bi z njo zaslužil, ne gre po naročilu: "Poezijo moraš pisati iz sebe, zanjo ni šol, pišeš iz nuje," pravi. Čeprav je sama dobila že vrsto nagrad, meni, da je izbor nagrajencev zelo subjektiven in da morajo biti zvezde res prav postavljene, da te izberejo.

Klavdija Kotar se je ozrla na svojo življenjsko pot: "Zrasla sem v umetniški družini in ne poznam nič drugega kot umetnost, vsi moji prijatelji so umetniki, vsi moji ljubimci so bili umetniki. Videla sem, da očeta na likovnem področju ne bom mogla preseči, zato sem se posvetila poeziji. Lahko pišem tudi o vznesenosti in verjamem v navdušence in take so lahko tudi moje pesmi."

Stašin Večer so v Trdinovi čitalnici skupaj pripravili Društvo Novo mesto, Javni sklad za kulturne dejavnosti in Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto. Za glasbeni točki je poskrbel obetavni novomeški rogist Jernej Slak.

Po zaključku literarnega večera je društvo Novo mesto podelilo častno članstvo Marjanu Moškonu, Marijanu Lapajnetu in Matjažu Verbiču, o čemer bomo še poročali.

Igor Vidmar

