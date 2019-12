HE Mokrice: Še nekaj mesecev za dogovor, potem pa ...

Minister Zajc si je v družbi direktorja Infre Vojka Sotoška in poslanca Igorja Zorčiča ogledal ureditve ob HE Brežice in protipoplavno zaščito v Krški vasi. (Foto: B. B.)

Brežice - Minister za okolje Simon Zajc je danes obiskal javno podjetje Infra, kjer so mu predstavili načrt sanacije odlagališča Rakovnik v občini Šmartno pri Litiji, ogledal pa si je tudi visokovodni razbremenilnik hidroelektrarne Brežice, ribjo stezo pri elektrarni ter protipoplavno zaščito v Krški vasi.

Na vprašanja o nadaljevanju gradnje protipoplavnih ukrepov za naselja v brežiški občini, ki ležijo ob Krki in Savi, je povedal, da bo poplavna varnost v celoti zagotovljena, ko bodo zgrajene vse predvidene hidroelektrarne na spodnji Savi, se pravi tudi HE Mokrice. Tu pa se, kot je znano, zatika, saj je upravno sodišče zaradi postopkovnih nepravilnosti na pobudo Društva za proučevanje rib aprila razveljavilo okoljevarstveno soglasje za gradnjo zadnje v nizu spodnjesavskih elektrarn.

»Dejstvo je, da okoljevarstvenega soglasja za HE Mokrice še nimamo, časovnice zaključka postopka pa si ne bi upal napovedati. Več bo znanega tekom prihodnjega leta,« je povedal minister, ki glede tega vprašanja upa na tvorno sodelovanje vseh vpletenih. V nasprotnem primeru ni izključil ni niti možnosti, da bi vlada sprožila postopek za prevlado javnega interesa. »V nekaj mesecih bo jasno, po kateri poti bomo šli,« pravi Zajc.

Direktor Infe Vojko Sotošek dodaja: »Predolgo že čakamo na zaključek postopkov, zaradi česar nastaja gospodarska in druga škoda, vključno s poplavno nevarnostjo, ki ostaja. Kup argumentov govori v prid elektrarni, ukvarjamo pa se s 7 kilometri akumulacijskega bazena, medtem ko smo zgradili že 50 kilometrov takih objektov, pa nismo vsega uničili, kot hoče kdo prikazati. Seveda so tudi negativne posledice, nastalo pa je tudi veliko pozitivnih stvari. Na koncu bo narava, čez desetletje, dve ali tri, presodila, katere ureditve so bile prave in katere škodljive, in mislim, da bo prizanesljiva do tega projekta.«

