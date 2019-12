S sekiro prišel v hišo in poškodoval pet oseb

Policisti so obravnavali štiri kršitve javnega reda in miru na javnem kraju in eno v zasebnem prostoru. V jutranjih urah so policiste klicali v naselje blizu Krškega, kjer naj bi prišlo do spora med štirimi družinami. Na številki 113 so sprejeli več klicev na pomoč, v katerih so omenjali fizično nasilje in orožje. Operativno-komunikacijski center je na kraj napotil več patrulj.

Po prvih zbranih obvestilih je bilo v pretepu lažje poškodovanih pet oseb (eno so odpeljali v bolnišnico), policisti pa so pridržali 21-letnga nasilneža, ki naj bi oborožen s sekiro najprej razbil vrata, vstopil v hišo ter med kričanjem in pretepanjem (tudi z uporabo solzilca) poškodoval pet oseb. Osumili so ga storitve kaznivih dejanj nasilništva, groženj, poškodovanja tuje stvari, nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem, kršitve nedotakljivosti stanovanja. Policisti so zasegli plinski razpršilec in dve palici, orožje še iščejo. Nasilneža so v zadnjih letih 75-krat ovadili zaradi različnih kaznivih dejanj, ga več kot 15-krat obravnavali zaradi različnih kršitev javnega reda in miru ter več kot 20-krat za različne prekrške iz področja prometne varnosti.

Odvzel prednost voznici

Policisti so v Novem mestu in Šentjerneju so obravnavali prometni nesreči z lahkimi telesnimi poškodbami. V prvem primeru je v križišču v Ločni 32-letni voznik odvzel prednost 40-letni voznici, ki se je v nesreči lažje poškodovala. V drugem primeru se je v nesreči poškodovala 40-letnica. Prometna nesreča se je zgodila sicer že pred petimi dnevi in sta se z drugim voznikom na kraju vse dogovorila in izmenjala podatke. Po nekaj dneh pa je morala zaradi posledic k zdravniku, kjer so ugotovili, da je lažje poškodovana.

Poleg navedenih so policisti obravnavali še pet prometnih nesreč z materialno škodo, od tega sta bili dve povezani s povoženo divjadjo.

Voznik začetnik pijan

V Brežicah so policisti zasegli avto 21-letnemu vozniku. Pri kontroli prometa so namreč ugotovili, da vozi brez vozniškega dovoljenja, ki mu je bilo ponoči začasno odvzeto, nadaljnja vožnja pa prepovedana. 21-letnik je namreč voznik začetnik, ki mu je alkotest v nočni kontroli pokazal 0,14 mg/l alkohola. Uvedli so postopek o prekršku.

Vlomi v hiše in vikende

Krški policisti so zvečer obravnavali vlom v hišo v Pleterju, trebanjski pa v Veliki Loki. V obeh primerih so storilci pregledali prostore in odnesli nekaj gotovine, ki so jo našli – so pa (po prvih ugotovitvah) naredili več škode na objektu, kot pa je bila vrednost ukradenih stvar. V Metliki so vlomili v bar in odnesli žgano pijačo v vrednosti nekaj deset evrov.

Prijeli kup ilegalcev, med njimi tudi triletnega otroka

Metliški policisti so s pomočjo policistov – vodnikov službenih psov zjutraj na območju Vahte prijeli državljana Maroka, ki je v Slovenijo prišel ilegalno. Zaradi bolečin v trebuhu so ga odpeljali v bolnico.

V bližini Suhorja so opoldne prijeli devet tujcev iz Indije, Pakistana in Bangladeša. Med njimi je bil tudi triletni otrok. Zvečer so v Koroški vasi prijeli dva državljana Alžirije, ki sta v državo prišla mimo mejnih prehodov. Postopki s tujci še niso zaključeni.

Prepoved vstopa v državo

Na mejnem prehodu za mednarodni promet Obrežje so pozno popoldne na izstopu državne pri mejni kontroli državljana Albanije (potnik na avtobusu) ugotovili, da ima prepoved vstopa v Republiko Slovenijo. Po prvih zbranih obvestilih je najverjetneje vstopil v Slovenijo iz Italije.

Skrita med tovorom

Pri temeljiti mejni kontroli tovornega vozila so na Obrežju, na vstopu v državo, odkrili dva državljana Afganistana, ki sta se skrila med tovor in tako poskusila nezakonito vstopiti v Slovenijo. Pri mejni kontroli državljana Bosne in Hercegovine so ugotovili, da je ljubljansko okrožno sodišče zanj razpisalo tiralico, zato so mu odvzeli prostost in ga predali uslužbencem sodišča.

Tunizijec s ponarejeno osebno izkaznico

Na mejnem prehodu Slovenska vas so pri mejni kontroli na vstopu ugotovili, da se državljan Tunizije izkazuje s ponarejeno osebno izkaznico Italije. Pri temeljiti mejni kontroli so našli njegov pravi potni list. Zaradi ponarejanja listin ga bodo kazensko ovadili.

Voda na Koglem zalila del vikenda

Danes ob 12.39 je v naselju Koglo v občini Šmarješke Toplice voda zalila bivalni del vikenda. Gasilca PGD Šmarjeta sta pomagala lastniku pri odpravljanju posledic in čiščenju prostorov.

