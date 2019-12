Deset tisočakov za bodočo posavsko potujočo knjižnico

7.12.2019 | 15:00

Krško - Neposreden dostop do knjižničnega gradiva in branja literature je za prebivalce podeželskih krajev in odročnejših urbanih predelov izrednega pomena. Podjetje A1 Slovenija je zato svojo letošnjo novoletno donacijo v višini 10.000 evrov podarilo Valvasorjevi knjižnici Krško za Posavsko potujočo knjižnico, ki bo začela delovati jeseni prihodnje leto, za nakup strokovnega in leposlovnega knjižničnega gradiva za otroke in mladino.

Z donacijo bo omogočena splošna dostopnost gradiva prebivalcem odročnejših krajev na območju občin Krško, Brežice, Sevnica, Radeče in Kostanjevica na Krki, so poudarili v podjetju in dodali, da so iz zbirke slovenskih otroških pravljic Lahkonočnice območnim knjižnicam po Sloveniji podaril še novonastali slikanici Modri zajček in Tri čarovnije na noč.

Direktorica Valvasorjeve knjižnice Krško Urška Lobnikar Paunović se je ob nedavni predaji donacije zahvalila podjetju A1 za to donacijo, ki je omogočila, da bo Posavska potujoča knjižnica bogatejša za novo gradivo za otroke in mladino tako na področju zgodb kot mladinskega strokovnega gradiva.

»Bibliobus se bo ustavljal v krajih, ki so od središč močno oddaljena. V kar nekaj krajih, ki jih bomo knjižničarji obiskali s potujočo knjižnico, delujejo tudi šole, vrtci, mladinske točke in druge organizacije, v katerih se zadržujejo mladi in otroci. Potujoča knjižnica je tista dejavnost, s katero vsem prebivalcem nekega območja pokažemo, da nismo pozabili nanje. In s to donacijo podjetje A1 dokazuje ravno to. Otroci in mladi bodo dobili dostop do novega, aktualnega gradiva ter gradiva, ki ga potrebujejo, kar je bistvo delovanja vsake knjižnice, še bolj srčno pa se to pokaže prav na potujoči knjižnici,« je dejala.

