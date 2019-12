Jakob 2020 za Gradove Posavja

7.12.2019 | 12:00

Grad Rajhenburg v Brestanici (Foto: B. C. arhiv DL)

Ljubljana - Nagrado Jakob 2020 in naziv ambasador inovativnosti v turizmu za področje inovativne turistične vsebine in programi v gradovih in dvorcih 2020 je prejel projekt Gradovi Posavja. Jakob je nagrada za inovativnost, kakovost in odličnost v turizmu, ki jo podeljuje Gospodarsko razstavišče na mednarodnem sejmu Alpe–Adria. Omenjeni projekt jo bo tako prejel 29. januarja na slovesnem odprtju 31. sejma v Ljubljani.

Naslovna tema razpisa 2020 za jubilejno, deseto nagrado Jakob se je bila Inovativne turistične vsebine in programi v gradovih in dvorcih, komisija v sestavi Lojze Wieser (Avstrija), prof. dr. Janez Bogataj, predsednik (Slovenija) in Jožko Sirk (Italija) pa je v ožji izbor uvrstila pet programov, in sicer poleg nagrajenca še strokovni ogled gradu Raka, Grad Podsreda – včeraj, danes, jutri, Kjer zgodovina oživi – Blejski grad in Dvorec Trebnik med preteklostjo in sedanjostjo.

Komisija svojo odločitev, da nagrado in naziv podeli projektu Gradovi Posavja, utemeljila: »S svojimi različnimi vsebinami so povezani v skupen projekt. Prav ta povezanost je izjemna in inovativna za siceršnje slovenske razmere, kjer se pogosto zapiramo za grajske zidove. Gradovi Posavja tako iščejo svoje nove identitete in razvijajo stik z lokalnim in regionalnim kulturnim okoljem.«

Iz Posavskega muzeja Brežice so v imenu Gradov Posavja sporočili, da so: »Ponosni! Srečni! Z veliko mero optimizma in energije sprejemamo to čudovito novico. Obljubljamo, da bomo tudi naprej odlično sodelovali, presenečali in združevali dobre zgodbe!«

Projekt Gradovi Posavja povezuje Grad Rajhenburg v Brestanici (Kulturni dom Krško), Grad Brežice (Posavski muzej Brežice), Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, Grad Mokrice (Terme Čatež), Grad Podsreda (Kozjanski park) in Grad Sevnica (Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Sevnica).

M. Ž.