Avto obstal na strehi pod cesto

7.12.2019 | 07:40

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Sinoči 23.43 se je na cesti Novo mesto—Metlika pri Vahti v občini Novo mesto prevračalo osebno vozilo in obstalo na strehi pod cesto. V nesreči so se poškodovale tri osebe. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu, postavili vozilo na kolesa, posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju pregledali poškodovane osebe in jih odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

L. M.