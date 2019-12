Trebanjci proti Slovenj Gradcu do pomembne zmage

7.12.2019 | 08:15

Trebanjski rokometaši so včeraj dosegli pomembno zmago.

Trebnje, Slovenj Gradec - Rokometaši Trima so sinoči na tekmi 13. kola Lige NLB prišli do zelo pomembne zmage proti Slovenj Gradcu in prikazali novo dobro predstavo pred domačo trebanjsko publiko.

Trebanjci v prejšnjem kolu zagotovo niso bili ravno zadovoljni po gostovanju na Hardeku, ko so domačemu Ormožu morali priznati premoč. Ekipa je skupaj s strokovnim štabom popravila vtis s Hardeka in po porazu Dobove s Celjem znova prišla na četrto mesto lestvice Lige NLB.

Slab začetek, odličen drugi polčas

Proti Slovenj Gradcu so gostitelji slabo začeli, vendar v nadaljevanju prikazali boljšo igro in se veselili pomembne zmage v letošnji sezoni.

Domačini so današnjo tekmo pričeli zelo slabo in z nekaj zapravljenimi streli dopustili gostom, da se precej oddaljijo. V osmi minuti je namreč Rok Cveko zadel za 0:4, trebanjski rokometaši pa so se do prvega zadetka dokopali v isti minuti, ko je bil uspešen Dino Hamidović. V nadaljevanju se je domača zasedba prebudila in z delnim izidom 8:2 nagnila tehtnico na svojo stran ter ob odmoru vodila z 11:8.

V drugem delu je sledila še boljša igra, saj so Trebanjci mirno stopnjevali prednost in v 38. minuti vodili s +6 (15:9). Dvomov o zmagi dolenjske ekipe še ni bilo konec, saj so se Korošci vrnili v igro in z zaostankom med enim in dvema goloma dihali za ovratnik Trimu.

»Tekmo smo odprli nekoliko slabo in s protinapadi v nadaljevanju prišli do prednost ter jo uspeli zadržati tudi do konca. Plani do konca leta so takšni, da želimo odigrati vsako tekmo po najboljših željah,« je dejal igralec tekme Leon Rašo.

»Bila je dobra tekma, na obeh straneh tudi veliko borbe. Zato smo spremljali pravi rokometni boj. Uspeli smo nadoknaditi zaostanek sedmih zadetkov, obenem pa odlično odigrali obrambo, predvsem v prvem polčasu. Imeli smo nekaj zgrešenih strelov, a verjamem v boljše nadaljevanje sezone,« je povedal slovenjgraški krožni napadalec Vuk Milenković.

V naslednjem krogu se bo Trimo odpravil na pomembno gostovanje v Ribnico, zadnja domača tekma pa bo na sporedu v sredo, 18. decembra, ko se bodo Trebanjci v pokalu Slovenije udarili z Ormožem.

IGRALEC TEKME: Leon Rašo (RK Trimo Trebnje)

Liga NLB, 13. krog:

Petek, 6. decembra, ob 19.00 (Športna dvorana OŠ Trebnje):

RK Trimo Trebnje – RK Slovenj Gradec 26:22 (11:8)

RK Trimo Trebnje: Brana, Tomić 15 obramb; Rašo 5 (1), Didovič 2, Seferović 2, Dobovičnik 4, Hamidović 3, Kotar 2, Kmet, Udovič 3, Sašek 1, Šešić 1, Redek 1, Jerlah, Grbić 2, Cirar; Trener: Ivan Vajdl.

RK Slovenj Gradec: Soldo (1 zadetek), Ošlovnik; Štumpfl 3, Grobelnik 2, Cvetko 4, Glendža 1, Bulovič 2, Banfro 2, Andrej Yankovskyy 1, Pajt, Kresnik, Lesjak 2, Jagodič, Milenković 1, Lampret 1, Aljoša Yankovskyy 1; Trener: Sebastjan Sovič

L. M.

Galerija