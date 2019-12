FOTO: Veseli prenovljene lekarne

7.12.2019 | 09:25

Prerez traku: direktorica Dolenjskih lekarn Miroslava Abazović in župan Jože Kapler, na desni pa vodja škocjanske enote Petra Kmetič.

Prenovljena lekarna sredi Škocjana

Prenovljena lekarna je svetla, prijetna, moderno opremljena, ima tudi ločen kotiček za svetovanje.

Župan Kapler je direktorici v Knobleharjevem letu izročil spominski kipec Knobleharja, ki se ga je razveselila.

Škocjan - Za Miklavža so v Škocjanu uradno predali namenu prenovljene lekarniške prostore enote Dolenjskih lekarn, ki tu deluje že 22 let. Trak na otvoritvi sta prerezala župan Jože Kapler in direktorica Dolenjskih lekarn mag. Miroslava Abazović, mag. farm., spec.

Dolenjske lekarne v zadnjih letih obnovi svojih lekarniških enot namenjajo znatna sredstva in letos je na vrsto prišla škocjanska. Za naložbo so se odločili zaradi slabe funkcionalnosti obstoječih prostorov in zaradi drugačnega načina dela, večjih zalog zdravil in drugih izdelkov za varovanje zdravja in nego.

Kot pravi direktorica Dolenjskih lekarn Miroslava Abazović, so bili prostori bolj tesni, na novo pa so jih zasnovali po sodobnih principih lekarniške prakse. Zdaj majo veliko boljše pogoje za delo zaposleni, pa tudi obiskovalci so na boljšem.

Ena od novosti je ločen svetovalni kotiček, ki je že obvezen v vsaki lekarni. Zagotovljena je popolna zasebnost. Nova vodja škocjanske lekarne je postala Petra Kmetič, mag. farm.

Prenova, ki je Dolenjske lekarne stala okrog 180 tisoč evrov, izvedlo pa jo je podjetje FA-GRA s podizvajalci, je trajala dober mesec in pol. V vmesnem času je lekarna delovala v nadomestnih prostorih.

Posluh za potrebe škocjanske lekarniške enote ima vseskozi tudi občina Škocjan. Jože Kapler je zadovoljen, da Dolenjske lekarne nudijo dober servis občanom in upa na dobro sodelovanje še naprej. Zahvalil se je takratni direktorici lekarn, županu in občinskim svetnikom, ki so zaznali potrebo občanov in se pred dobrima dvema desetletjema odločili za lekarniško enoto.

O razvejani mreži lekarniških enot v Sloveniji, ki je pomembna za dobro dostopnost ljudi do zdravil in farmacevtskih storitev, je na otvoritvi spregovoril Miran Golub, predsednik Lekarniške zbornice Slovenije.

Otvoritveno slovesnost so popestrile ljudske pevke Klasje, mladi harmonikar David Kocjan ter recitator Jan Strašek.

Dolenjske lekarne bodo prihodnje leto odprle novo enoto v Trebnjem, prenovili pa bodo tudi mirnsko podružnično lekarno.

Besedilo in foto: L. Markelj

