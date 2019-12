V Črnomlju so se zabavali

7.12.2019 | 10:30

Pred odrom je bila velika gneča.

Črnomelj - Včeraj zvečer so na črnomaljskem Petrovem trgu in v njegovi okolici v okviru prireditve Zabavaj se v mestu pripravili Miklavževo tržnico s prodajno - razstavnimi stojnicami in kulinaričnim razvajanjem.

Prižgali so praznične lučke, prišel je Miklavž s spremstvom, ki je simbolično obdaroval otroke, črnomaljski župan Andrej Kavšek in podžupan mesta Jastrebarsko Stipe Bučar pa sta prerezala trak na prenovljeni Ulici Mirana Jarca in tako simbolično predala namenu omenjeno ulico in del Ulice Lojzeta Fabjana v starem črnomaljskem mestnem jedru.

S tem so v Črnomlju v okviru projekta kulTura zaključili del obnove talnih površin v starem mestnem jedru. Poleg ostale infrastrukture sta ulici bogatejši za novo javno razsvetljavo, tla pa so dobila podobo, kakršna sodi v historično mestno jedro. Dela sicer še niso v celoti zaključena, saj bo spomladi prihodnje leto dokončana še obnova trga med cerkvijo in banko.

Na Petrovem trgu so nastopili Brass Band Glasbene šole Črnomelj, vokalna skupina Devojke OŠ Milke Šobar - Nataše, glasbena skupina Vodomec, otroci pa so si lahko ogledali še gledališko predstavo. Na ogled sta bili tudi Mestna muzejska zbirka ter v Primožičevi hiši razstava Jasmine Skoliber z naslovom Prebujanje z okrasno keramiko.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija