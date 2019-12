Obujanje spominov na metliške tabornike

7.12.2019 | 16:30

Toni Gašperič v pogovoru z Marjano Smrekar, ki je leta 1979 začela s taborniki v Metliki.

Podzemelj - V Podzemlju je včeraj zvečer v okviru prireditev Bilo je beseda tekla o metliških tabornikih odreda dveh krokarjev, ki so leta 1979 začeli delovati na pobudo takratne knjižničarke v OŠ Metlika Marjane Smrekar. Smrekarjeva, Božo Špoljar, Nikola Vukmanič, Alenka Muc in Mojca Vraničar so v pogovoru s Tonijem Gašperičem obujali spomine na čase, ko je dobro desetletje – do šolskega leta 1990/91 – v Metliki deloval omenjeni odred.

V Metliki je bilo pri tabornikih v najboljših letih tudi 90 otrok, obujevalcem spominov pa je bilo žal, da taborništva v mestu ni že skoraj tri desetletja. Na srečo je vsaj skavtska organizacija, v katero je vključenih okrog 90 mladih. V začetku so se metliški taborniki precej povezovali z drugimi taborniki, saj niso imeli dovolj znanja in izkušenj. Kmalu pa so tudi sami pripravljali zimovanja in taborjenja. Marsikdaj jim je zagodlo vreme, a tudi sami so znali zagosti drugim tabornikom. Tako jim je, na primer, uspelo ukrasti zastavo novogoriškim tabornikom, ki so taborili v Fučkovcih. Ko so jim Novogoričani želeli »vrniti uslugo«, pa so se Metličani v svojem taboru v Adlešičih izkazali kot dobri varuhi svoje zastave.

Večer je z igranjem na kitaro popestril Adam Drakulič. V petek, 13. decembra, bo ob 18. uri na Bilo je v Gostišču Veselič beseda tekla o arheološkem najdišču na Kučarju.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

