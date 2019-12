FOTO: Za srečne tačke uspeli tudi v tretje

7.12.2019 | 18:00

Tretji kanu z Anjo Pavlin, pobudnico dobrodelnih koncertov Novo mesto za srečne tačke (Foto: Alen Zulić)

Vesna Plavec, predsednica Društva za zaščito živali Novo mesto (Foto: Alen Zulić)

Novo mesto - Včerajšnji že tradicionalni koncert (in srečelov) Novo mesto za srečne tačke bo vsem udeležencem in obiskovalcem ostal v toplem spominu. »Z denarjem, zbranim od prostovoljnih prispevkov obiskovalcev in srečelova, smo zbrali 1096 evrov, ki jih bomo v Društvu za zaščito živali Novo mesto namenili predvsem veterinarski oskrbi nikogaršnjih muc,« je po koncertu sporočila predsednica društva Vesna Plavec.

Ob tem je še dodala: »Z dosedanjimi koncerti smo že dokazali, da Novo mesto premore veliko srca in sočutja. Hvala vam, ker vam ni vseeno samo v tem prazničnem času. Brez prostovoljcev društva za zaščito živali in vas, glasbenikov in vseh, ki so pomagali pri organizaciji in izvedbi dobrodelnega koncerta, bi bila marsikatera tačka pozabljena od sveta. Če bomo z izkupičkom včerajšnjega večera rešili samo eno dušo, smo začeli reševati svet. Naše in vaše tačke so vam zato iz srca hvaležne.«

Spomnimo, da je prvi koncert potekal pred letom dni, drugi v kavarni Slon letošnje poletje, s tretjo izvedbo pa so se sinoči vrnili v hostel Situla. Podpornica društva in ena od pobudnic dobrodelnih koncertov Anja Pavlin je k sodelovanju letos privabila pesnico Nastjo Vidmar, pevki Sanjo Cerjak in Špelo Cesar, skupini Plateau in Parliament Attack, nastopil je še Andrej Barbič – Krt iz skupine Stara šula ter seveda Anjina zasedba Tretji kanu. Za glasbo je po koncertu skrbel še DJ Long.

M. M.,

foto: Alen Zulić

