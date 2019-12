Mornar je bil razred višje

Košarkarji Krke so v 10. krogu lige ABA doma izgubili z Mornarjem iz Bara z 67:76 (15:22, 25:40, 45:62).

Gostje so večino delal opravili že v prvem polčasu, v katerem so Krki dovolili le 25 točk, medtem ko Novomeščani na drugi strani niso imela odgovora za hitrega ameriškega branilca Jacoba Pullena (21točk, met iz igre 72,7-odst), ob katerem se je tokrat razigral še visoki Milko Bjelica (20).

Mornar, ki je imel do te tekme enako razmerje zmag in porazov kot Krka (4:5) si je prvo dvomestno prednost priigral že ob koncu prve četrtine, Krka pa se nikoli ni več uspela približati na manj kot 7 točk zaostanka. Sredi tretje četrtine so se gostje nekajkrat približali 20 točkam naskoka, najvišjo prednost pa so imel v 31. minuti, 64:45.

Takrat se Mornar, ki je v Novo mesto prišli visoko motiviran in dobro pripravljen na svojega nasprotnika, le nekoliko sprostili, kar je Krka izkoristila za niz 12 zaporednih točk in 4 minute pred koncem se je pri izidu 59:66 zdelo, da je tekma spet odprta. A le za kratko, saj je bil Mornar tokrat preprosto preveč kakovosten nasprotnik. Pullen je v že naslednjem napadu lepo zaključil s polaganjem, Bjelica pa je malo kasneje s prostih metov svoje moštvo spet odpeljala v varno območje, tako da je je Krka morala sprijazniti s šestim porazom.

Moštvo Vladimirja Anzulovića v 2019 v ligi Aba čakajo še tri tekme. Najprej dve v gosteh, proti Cedeviti Olimpiji in FMP, leto pa bo končala doma 29. decembra proti Zadru.

