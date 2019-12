Posavski šolarji jedli več rib

8.12.2019 | 08:10

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Krško - V Posavju so se med več projekti, povezanimi z ribogojstvom in s krepitvijo prehranjevanja z lokalno gojenimi ribami, poleti lotili še projekta Ribe na šolskih krožnikih s krajšim nazivom Šolski krožniki. Skoraj 240 tisoč evrov vreden partnerski projekt bo z nekaj več kot 185 tisoč evrov podprl Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo.

Koordinator projekta in predstavnik Občine Krško Rafael Jurečič je na novinarski konferenci povedal, da bodo v okviru projekta Šolski krožniki, ki ga bodo končali do poletja 2021, razvili nove ribje izdelke. V sodelujočih območnih osnovnih šolah in otroških vrtcih pa nameravajo okrepiti oskrbo s svežimi, lokalno gojenimi sladkovodnimi ribami ter prehranjevanje z njimi.

Med cilji projekta Šolski krožniki so še krepitev prepoznavnosti posavskih ponudnikov gojenih in prostoživečih rib v naravnem okolju ter krepitev zavesti o pomenu rib v zdravi prehrani, je dodal za STA.

Med glavnimi dejavnostmi in izkupički tega projekta so sicer na predstavitvi navedli izboljšavo in razvoj novih ribjih receptov, novo delovno mesto na področju proizvodnje novih ribjih izdelkov, nakup opreme za postrežbo rib in ribjih jedi v šolah in otroških vrtcih, izobraževalne praktične delavnice za učence, vodje prehrane ter kuharje v šolskih kuhinjah.

Starše so že in še bodo povabili na izobraževalna predavanja o pomenu uravnotežene prehrane, v ribogojnici na Lazah bodo uredili učilnico in tam pripravili naravoslovne dneve, zasnovali in natisnili bodo knjižice ribjih receptov za šolske kuhinje, pripravili ustrezen šolski delovni zvezek in poskrbeli za predstavitveno-ozaveščevalne objave.

Občina Krško bo kot vodilni projektni partner podvig usmerjala in ga predstavljala, Ribogojstvo Goričar iz okolice Podbočja bo šole in vrtce oskrbovalo z svežimi ribami ter razvilo nove ribje izdelke.

Občina Sevnica bo uredila učilnico na Ribogojnici Laze, kot porabniki svežih lokalnih rib so v projekt vključeni še krška Osnovna šola Jurija Dalmatina, Vrtec Krško, Osnovna šola Brežice in Osnovna šola Jožeta Gorjupa iz Kostanjevice na Krki.

Posavski projekt Ribe na šolskih krožnikih je potrdilo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je zadolženo za izvajanje operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Sloveniji med letoma 2014 in 2020. Projekt so pripravili s sodelovanjem posavske lokalne akcijske skupine in Regionalne razvojne agencije Posavje.

L. M.