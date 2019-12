V Šmarju se bojijo deževja in poplav

Ivan Kuhelj pokaže, da se voda z dvorišča Leganovih čez cesto nato prelije do njihove hiše.

Šmarje pri Šentjerneju - Pred vrati je zima, ko je pogosto dež in seveda tudi sneg. Zlasti deževnega vremena se bojijo mnogi v vasi Šmarje pri Šentjerneju, saj imajo takrat pogosto težave s poplavami. Tako je pri kar nekaj hišah, pove Ivana Kuhelj, kjer je tudi pri njih že nekajkrat v zadnjih letih zalilo garažo.

Voda, ki se ob hudem deževju v njihov konec steka z bližnjih travnikov in njiv iz smeri Vrhpolja, namreč najprej zalije sosednjo leseno počitniško hišo Leganovih, ko preplavi cesto, pa se začne stekati še na njihovo dvorišče, nemalokrat pa tudi h Beletovim, kjer so gasilci že večkrat črpali vodo iz kleti, svinjakov, itd.. »Najhuje je bilo pred petimi leti, ko so bile v šentjernejski dolini res hude poplave in je poškodovalo most v Gorenjem Vrhpolju. Bilo je zvečer in takrat je voda v kratkem času ponoči pridrla v našo garažo, še prej poplavila okolico, dvorišče, vrt, skratka bilo je grozno in brez pomoči gasilcev ne bi šlo,« se spominja upokojenka Ivana, ki pove, da od takrat ob večjem dežju zaradi strahu sploh ne spi več mirno.

Tale zidano-lesena hišica Leganovih je ob več večjem deževju hitro poplavljena. Preventivno imajo ob vhodih nastavljene vreče s peskom.

Potem jih je poplavilo še nekajkrat, v letu 2014 kar dvakrat, nazadnje letos po 1. novembru, ko je spet močno deževalo. »Najhuje mi je za sosedo Vido Legan, ki ima tu z možem že kakih četrt stoletja leseno vikend hišico, pa ima tolikokrat škodo, ki se pozna že tudi znotraj. Vedno jo obvestim, če je kaj narobe,« pravi Ivana in doda, da so o problematiki že pred leti seveda obvestili odgovorne na občini Šentjernej, a se ni zgodilo nič. Vaščani večje težave s poplavami povezujejo tudi s podrtjem starega velbanega mostu blizu njihove hiše, kar se je zgodilo pred leti, 2001 ob obnovi cestne infrastrukture. Takrat so namestili večje cevi in jih kasneje zamenjali za pol manjše, »pa nas ni nihče poslušal, ko smo rekli, da to ne bo dobro. Ko pridrvi veliko vode, cev tega enostavno ne more požirati, poplave so neizbežne,« pove Kuhljeva.

Tale cev je po mnenju in izkušnjah občanov premajhna za vso vodo, ki pridrvi ob deževju.

Podobnega mnenja je tudi Vida Legan, ki v telefonskem pogovoru pove, da jih odgovorni takrat pač niso poslušali, »a stanje se je od takrat res poslabšalo in imamo v svojem lesenem vikendu zaradi poplave že veliko škode. Najhuje je bilo leta 20014, ko je bilo na našem vrtu vode do kolen, v hiši pa med 20 in 30 centimetrov. Na pomoč so prišli gasilci. Škoda v hiši je velika, pohištva si sploh ne upam premikati, ker vse cveti in se bojim, da bo samo razpadlo, če se česa dotaknemo. Upam, da bo občina zdaj res kaj ukrenila,« pove gospa.

O težavah sta obe večkrat pisali na občino, pa dolgo ni bilo nobenega odgovora, v začetku letošnjega novembra pa je Leganova od župana Radka Luzarja le dobila odziv.

