Za koga je bil 13. krog nesrečen?

8.12.2019 | 08:30

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Novo mesto, Maribor - Rokometaši Krke so v 13. krogu lige NLB izgubili proti Gorenju s 33:37 (16:18), Mariborčani pa so bili slabši od Rika Ribnice s 25:26 (13:13).

V izenačenem obračunu Novomeščanov in Velenjčanov so do zmage prišli slednji. Zanje je bila to deveta zmaga, za Krko pa na koncu osmi poraz.

Novomeščani in Velenjčani so uvodoma prikazali izenačeno predstavo, prvo resnejšo prednost pa so si po treh zaporednih golih med 18. in 20. minuto priigrali gosti, ko so povedli s 13:10. Toda Dolenjci so hitro ujeli priključek, na glavni odmor pa so šli z ulovljivima dvema goloma zaostanka.

Gostitelji so Velenjčane dejansko ujeli pri 23:23 in tudi v nadaljevanju držali korak z Gorenjem. Eden ključnih trenutkov se je zgodil v 55. minuti, ko je bil pri domačih izključen Jan Irman, gosti pa so to unovčili za vodstvo s 34:31 in 35:31 v 56. minuti. To pa je bila dovolj velika zaloga za zadnje minute.

Pri domačih je bil s sedmimi goli najboljši Andraž Kete, pri gostih pa jih je kar 15 dosegel Matic Verdinek, od tega šest s sedmih metrov.

Krka bo v 14. krogu v soboto gostovala v Kopru, Gorenje pa bo gostilo Maribor.

Krka - Gorenje Velenje 33:37 (16:18)

* Športna dvorana Marof, gledalcev 200, sodnika: Humek in Škvarč (oba Dobova).

* Krka: Kete 7 (3), Bevec 6, Irman 5, Jakše 4, Batagelj 4, Kukman 3, Rašo 2, Matko 2, Hvastija, Windischer, Avsec, Klemenčič, Brajer, Urbič, Pršina, Majstorović.

* Gorenje: Verdinek 15 (6), M. Kavčič 6, A. Kavčič 5, Celminš 3, Okleščen 2, Haseljić 2, Miklavčič 2, Mazej 2, Drobež, Husejnović, Grmšek, Taletović, Levc, Šol, Bojanić.

* Sedemmetrovke: Krka 6 (6), Gorenje 6 (6).

* Izključitve: Krka 10, Gorenje 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Maribor Branik - Riko Ribnica 25:26 (13:13)

Ribničani so tudi v Mariboru upravičili vlogo favorita in prišli do svoje enajste zmage v prvenstvu, s katero so na drugem mestu lestvice. Mariborčani, ki so bili sicer dokaj enakovreden tekmec, pa so doživeli deveti poraz in ostajajo pri šestih točkah ter pri dnu lestvice.

Prvi polčas je bil precej izenačen, nobeni ekipi se ni uspelo oddaljiti za več kot dva zadetka. Zato pa je to uspelo Ribničanom v uvodu drugega dela. Po golu Davida Kovačiča so v 36. minuti povedli s 17:13.

Podobno prednost so ohranjali tudi v nadaljevanju, v končnici pa so se v 59. minuti domači spet približali le na zgolj zadetek zaostanka (24:25), a Ribničani niso dopustili česa več. Gašper Horvat je namreč takoj zatem zadel za 26:24, Filip Jerenec pa je nato le še kozmetično popravil izid.

Pri domačih je prednjačil Jerenec z devetimi goli, pri gostih pa sta jih po pet dosegla Rok Setnikar in Tilen Strmljan.

Mariborčani bodo v 14. krogu v soboto gostovali v Velenju, Ribničani pa bodo dan prej gostili Trebanjce.

* Dvorana Tabor, gledalcev 300, sodnika: Marinkovič in Vidali.

* Maribor Branik: Jerenec 9, Ranevski 4 (3), Velkavrh 4, Miličević 2, Sivka 2, Planinšek 2, Kljun 2, Puc, Dosedla, Špelić, Hočevar, Budja, Ferjan, Zugan, Kocjančič, Sok.

* Roko Ribnica: Setnikar 5, Strmljan 5, Vujačić 4, Pucelj 3, Knavs 2, Horvat 2, Pahulje 2, Kovačič 2, Ranisavljević 1, Žagar, Bojić, Cimerman, Lešek, Klarič, Nosan, Tomšič.

* Sedemmetrovke: Maribor Branik 3 (3), Riko Ribnica 1 (0).

* Izključitve: Maribor Branik 6, Riko Ribnica 4 minute.

* Rdeči karton: /.

Izidi 13. kroga rokometne lige NLB in lestvica.

* Izidi, 13. krog:

- petek, 6. 12.:

Trimo Trebnje - Slovenj Gradec 2011 26:22 (11:8)

Dobova - Celje Pivovarna Laško 24:32 (11:17)

- sobota, 7. 12.:

Maribor Branik - Riko Ribnica 25:26 (13:13)

Butan plin Izola - Jeruzalem Ormož 23:26 (9:15)

Urbanscape Loka - Koper 26:30 (16:15)

Krka - Gorenje Velenje 33:37 (16:18)

* Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 13 13 0 0 423:277 26

2. Riko Ribnica 13 11 1 1 386:348 23

3. Gorenje Velenje 13 9 0 4 393:355 18

4. Trimo Trebnje 13 8 1 4 352:336 17

5. Dobova 13 8 0 5 389:386 16

6. Koper 13 5 1 7 355:364 11

7. Jeruzalem Ormož 13 5 1 7 339:375 11

8. Krka 13 5 0 8 347:370 10

9. Urbanscape Loka 12 2 3 7 317:360 7

10. Maribor Branik 12 3 0 9 305:325 6

11. Slovenj Gradec 13 3 0 10 349:393 6

12. Butan Plini Izola 13 1 1 11 322:388 3

M. M., STA