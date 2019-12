Čakalne dobe: Na račun aneksa do več denarja in dela

Novo mesto, Brežice - Nekatere bolnišnice bodo na račun povečanega obsega dela v okviru aneksa tri k splošnemu dogovoru prišle tudi do več kot milijona evrov. Bolnišnice sicer opozarjajo, da bodo na ta način dejansko prejele plačilo tudi za nekatere storitve, ki jih dodatno opravijo med letom, pa zanje niso plačane.

Vlada je namreč konec oktobra sprejela aneks tri k splošnemu dogovoru, s katerim želijo skrajševati čakalne dobe tam, kjer so najdaljše. Tako bodo izvajalci dobili plačanega do 15 odstotkov več opravljenega programa na teh področjih - gre za določene operacije in tudi specialistično-ambulantne storitve. Aneks je vreden deset milijonov evrov.

Največji kos tega kolača si obetajo v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor, kjer bodo izvedli skupaj 264 posegov več, program bodo presegali tudi v specialistično-ambulantni dejavnosti. Za vse skupaj naj bi ob koncu leta dobili za 1,8 milijona evrov več prihodkov.

V Novem mestu ocenjujejo, da bodo imeli na račun aneksa izplen v višini med 1,3 in 1,5 milijona evrov. Gre za dodatne ortopedske operacije, artroskopije in operacije krčnih žil, operacije na ožilju ter do deset odstotkov več specialističnih ambulantnih pregledov.

V UKC Ljubljana predvidevajo, da bodo prejeli dodatnih 1,1 milijona evrov, 800.000 evrov dodatnega denarja si obetajo v ortopedski bolnišnici Valdoltra, za več kot pol milijona evrov več storitev bodo opravili v šempetrski bolnišnici.

Plačilo za tisto, kar bi bil tako ali tako opravili

Medtem pa v SB Celje programa ne povečujejo in ga izvajajo z enakim tempom kot sicer. Kljub temu ob koncu leta pričakujejo 900.000 evrov dodatnega denarja.

Dejstvo je namreč, da veliko bolnišnic vsako leto presega program, za katerega imajo sklenjen dogovor o financiranju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), a za dodatno opravljeno delo ne dobijo plačila. Tako jim bo z aneksom omogočeno, da bodo dejansko dobili sredstva za posege in preglede, ki bi jih tako ali tako opravili.

V Izoli po navedbah STA navajajo, da so na določenih področjih presegli program že čez leto. Ocenjujejo, da bodo letos prejeli dodatnih 300.000 evrov. Na Jesenicah se nadejajo, da bodo dobili okoli 150.000 evrov več. V ptujski bolnišnici opozarjajo, da v tako kratkem času glede na razpoložljive resurse veliko ne bodo mogli narediti, svoj plan pa naj bi tako ali tako presegli za pet odstotkov. V Slovenj Gradcu opozarjajo, da je tudi sicer vprašljivo, koliko dodatnega programa bodo dobili plačanega.

V manjših bolnišnicah manjši izplen

Splošna bolnišnica Brežice bo z aneksom prejela okoli 100.000 evrov. Med drugim bodo podvojili ortopedski ambulantni program, saj so prejeli še program enega od izvajalcev. Dodatne ambulantne preglede so uvedli na področju otorinolaringologije, tako da so bili že v oktobru pregledani vsi čakajoči, ki bi bili sicer na vrsti v prihodnjem letu. (Foto: M. l., arhiv DL)

Trboveljska bolnišnica je najmanjša splošna bolnišnica v državi, na račun pa se jim bo steklo predvidoma 50.000 evrov več, kar pa za njih niti ni zanemarljiv znesek, je za STA pojasnila direktorica bolnišnice Romana Martinčič.

Splošna bolnišnica Brežice bo z aneksom prejela okoli 100.000 evrov. Med drugim bodo podvojili ortopedski ambulantni program, saj so prejeli še program enega od izvajalcev. Dodatne ambulantne preglede so uvedli na področju otorinolaringologije, tako da so bili že v oktobru pregledani vsi čakajoči, ki bi bili sicer na vrsti v prihodnjem letu.

Tudi popoldne in med vikendi

Izvajalci se različno lotevajo izvedbe dodatnega programa. V UKC Ljubljana denimo dodatno delo opravljajo izključno po podjemnih pogodbah zunaj rednega delovnega časa. V Novem mestu so odprli dodatne ambulante, delo so reorganizirali. V ortopedski bolnišnici so organizirali delo v popoldanskih urah in ob sobotah, v kar bo vpetih pet operacijskih skupin.

Medtem pa bodo v Šempetru večino dodatnega programa opravili v rednem delovnem času. Tudi na Ptuju večjo realizacijo načrtujejo v rednem delu, tudi z dodatnimi urami ambulant, za področje radiologije pa bodo z zaposlenimi sklepali podjemne pogodbe.

V Trbovljah dodatni program opravljajo predvsem z organizacijo dela, pa tudi popoldanskimi ambulantami. V Brežicah bo dodatni program opravilo okvirno osem zdravstvenih timov, ki poleg rednega dela opravlja storitve še popoldne in med vikendi, je še poročala STA.

