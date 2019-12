DLUD po obrnjenem scenariju

8.12.2019 | 10:30

Avtorji tokratne razstave (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Društvo likovnih umetnikov Dolenjske je scenarij odprtja tokratne skupinske letne razstave v Kulturnem centru Janeza Trdine obrnilo na glavo. Goste so dolenjski, posavski in belokranjski likovniki pričakali z belokranjsko pogačo in dolenjsko pijačo, nazdravili in poklepetali, potem pa so jim razložili, kako se postavljajo razstave, in jim zaupali to na videz enostavno opravilo.

Slike so na steno male dvorane Kulturnega centra Janeza Trdine, kjer ima Društvo likovnih umetnikov Dolenjske svoj domicil, tokrat obešali obiskovalci, slikarji pa so jim pri tem morali svetovati, saj ima postavitev razstave in razporeditev slik po prostoru svoja pravila. Tako so se ljubitelji likovne umetnosti tudi marsikaj naučili, še bolj pomemben od tega pa je bil pogovor, ki se je spletel med njimi in avtorji.

Predsednika Hama Čavrka, ki se odprtja ni mogel udeležiti zaradi okrevanja po operaciji, je pa za razstavo prispeval tudi eno od svojih del, sta tokrat v vlogi govornikov dobro nadomestila Nataša Mirtič, ki v društvu vodi strokovni svet, in Robert Lozar, vodja galerijske dejavnosti.

Svoja dela so tokrat razstavili Nataša Mirtič, Andreja Schwenner, Hamo Čavrk, Uroš Weinberger, Alojz Konec, Robert Lozar, Jože Kumer, Jože Marinč, Janko Orač, Simon Kajtna in Martina Hegediš.

I. Vidmar

