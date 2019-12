Ste očistili dimnike?

8.12.2019 | 18:15

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Danes ob 10.52 so v Vinici pri Šmarjeti gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Orešje so ogenj pogasili, očistili dimnik in pregledali podstrešje. Ogenj se k sreči ni razširil, o večji škodi ne poročajo.

Sinoči ob 18.23 so na Trdinovi ulici v Novem mestu stanovalci bloka prav tako opazili dim iz zračnikov. Gasilci GRC Novo mesto so pregledali zračnike in dimnike v objektu, prezračili stanovanja in odsvetovali kurjenje v enem od stanovanj do pregleda dimnika s strani pooblaščenega dimnikarja.

O ostalih izrednih dogodkih dežurni na številki 112 ne poročajo.

Brez električne energije bodo …

Elektro Ljubljana obvešča, da bo jutri od 7:30 do 8:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAGOVSKA 2.

Jutri od 10. do 15. ure bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava tudi tistim, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU, izvod Hrast.

Distribucijska enota Krško pa obvešča odjemalce, da bo jutri:

- med 9. in 11. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje MOKRONOG ŠOLA izvod POD ŽALOSTNO GORO;

- od 8. do 14. ure pa na območju transformatorske postaje JESENICE MOKRONOG izvod ROŽENBORG.

M. M.