Klara Lukan srebrna med mladinkami na EP v krosu

8.12.2019 | 18:30

"Letošnja sezona je bila res odlična, drugo leto pa bo cilj norma za evropsko prvenstvo v Parizu," je povedala Klara Lukan.

Lizbona, Šentjernej - Klara Lukan iz Šentjerneja je na evropskem prvenstvu v krosu v Lizboni med mladinkami do 20 let osvojila srebrno medaljo in kronala izvrstno sezono. Zlato je zgrešila za vsega tri sekunde, zmagala je Italijanka Nadia Battocletti. Tretja je bila Portugalka Mariana Machado, ki je bila devet sekund za Lukanovo.

Slednja je Slovenji pritekla tretje odličje na EP v krosih.

"S srebrno medaljo sem zelo zadovoljna. Proga je bila izjemno zahtevna, spominjala je na gorski tek. Praktično ni bilo delčka, kjer bi lahko počival, delati je morala tudi glava. Presenečenj ni bilo, na vrhu smo bile vse favoritinje za zmago, evropske prvakinje različni disciplin. Sama sem odtekla tako, kot smo načrtovali, lahko bi rekla, da skoraj optimalno. Letošnja sezona je bila res odlična, drugo leto pa bo cilj norma za evropsko prvenstvo v Parizu," je povedala Lukanova.

Osemnajstletni Mitja Rozmal, drugi slovenski predstavnik na EP, pa med mladinci ni prišel do cilja.

Devetnajstletna Lukanova, letošnja mladinska evropska prvakinja na 5000 metrov, je bila med favoritinjami za visoka mesta in je tudi sama pred podhodom na EP jasno in razločno napovedala medaljo.

Ves čas je bila v vodilni skupini, osma sicer po 625 m, vendar le s sekundo zaostanka, tako kot tudi po 1125 m, ko je bila peta, in 1625 m, ko je napredovala na tretje mesto. Le Battoclettijeva pa je bila tista, ki je pred njo prečkala ciljno črto.

Za Lukanovo je izvrstna sezona, v kateri je zelo napredovala. Poleg evropskega mladinskega naslova je popravila številne državne rekorde, med drugim tudi dva članska v teku na 2000 metrov in cestnem teku na 10 kilometrov. Slednjega je dosegla konec oktobra na ljubljanskem maratonu, ko je dokazala, da je odlično pripravljena tudi pred zadnjo tekmo sezone.

Članica ljubljanskega Massa je osvojila tretje odličje za Slovenijo na EP v krosih.

Leta 2002 je bilo EP v Medulinu na Hrvaškem, kjer je Helena Javornik med članicami presenetljivo zmagala in Sloveniji pritekla prvo medaljo na teh tekmovanjih. Maruša Mišmaš, s katero v skupini sedaj trenira Lukanova, je leta 2013 na EP v Beogradu osvojila bron za drugo slovensko medaljo na EP v krosih.

Dvakrat je prvenstvo gostila tudi Slovenija, leta 1999 in 2011 v Velenju. Pred osmimi leti je bila na 21. mestu med mladinkami Maruša Mišmaš, ki je že naslednje leto na prvenstvu v Budimpešti na četrtem mesto za las zgrešila stopničke. Nanje je nato stopila pred šestimi leti.

Rozmal je po 4625 metrih, ko je bil na vmesne merjenju časa na 67. mestu z minuto zaostanka za vodilnim, nato odstopil ter ga ni bilo med 99 tekmovalci, ki so prečkali ciljno črto.

Norvežan Jakob Ingebrigtsen je boj za naslov začel s četrtim mestom po 1625 m ter tretjim po 3125 m, a je bil s sekundo ali dvema zaostanka tik za vodilnimi, nato pa je po 4625 m prevzel vodstvo in zmagal z 38 sekundami prednosti pred Aslanhanom Ayetullahom iz Turčije, še tri sekunde več je na tretjem mestu zaostal Efrem Gidey iz Irske.

M. M., STA

foto: Peter Kastelic, AZS