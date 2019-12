FOTO: Rekordno število potic z vsemi 38 točkami!

9.12.2019 | 08:00

Najboljše v peki potice z vsemi 38 točkami z Jožetom Simončičem, Radkom Luzarjem, Mihaelo Blatnik in Ireno Ule.

Potica s tremi nadevi

V Šentjerneju je bila že 5. državna razstava in ocenjevanje potic.

Betka Verščaj in Mihaela Blatnik

Obisk je bil zelo velik.

Jože Simončič in Mihaela Blatnik s "potico petelinom".

Ženski pevski zbor Čebelice je navdušil s slovenskimi ljudskimi pesmimi.

Potice si je prišla ogledat celo slavna Melanie Trump!

Šentjernej - Konec tedna je v Šentjerneju spet dišalo po poticah. Društvo kmetic Šentjernej je v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije v Kulturnem centru Primoža Trubarja pripravilo 5. državno ocenjevanje in razstavo potic.

V oceno je prispelo 60 potic, od katerih sta bili dve slani, tri pa iz drugih žit. Razdelili so jih v štiri kategorije, ocenjevali pa sta jih dve tričlanski strokovni komisiji. Delo je bilo zahtevno, saj so potice vse boljše, kar potrjujejo tudi številke. Le ena potica je prejela zahvalo, štiri bronasto priznanje, 22 srebrno, 33 zlato priznanje - in kar sedem, največ doslej, je doseglo kar vseh 38 možnih točk.

Slednje velja omeniti z imeni, to so: Majda Hrovat (kokosova potica), Jožica Rebselj (rozinova potica), Martina Kumelj (orehova potica z rozini), Helena Jakše (kokosova potica), Rozalija Zupančič (orehova potica), Nežka Dulc (sončnična potica) in Jožica Vodopivec (potica s tremi nadevi).

Vsi sodelujoči so na včerajšnji prireditvi prejeli priznanja, potice, ki so bile od sobote do nedelje tudi na ogled, pa so številni obiskovalci lahko tudi okusili in se prepričali, da so res dobre.

Kot pravi predsednica Društva kmetic Šentjernej Mihaela Blatnik, jo najbolj veseli, da se je letos veliko mladih lotilo peke potic (spet tudi vrtičkarji iz Vrtca Čebelica Šentjernej), kar pomeni, da so jih spodbudile babice in mame, in da tradicionalna peka potic ne bo zamrla. Podobno je menila tudi predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule: »Brez prave potice ni praznikov. Ženske, ki so spekle potice z vsemi točkami, so jih gotovo že ogromno spekle.«

Res je, ni dovolj le dober material, ampak tudi znanje, izkušnje, trud, pa še malce sreče. Betka Verščaj, predsednica strokovne ocenjevalne komisije, je poudarila, da gre pohvala prav vsem.

Zadovoljna je, da je bilo veliko potic pečenih v tradicionalnih obliki, torej v potičnikih z ravnim dnom, da so bili sodelujoči inovativni pri posebnih nadevih, da letos potice niso imele tujih vonjav ...

Podala pa je tudi nekaj priporočil za naprej: naj v poticah ne bo nadeva preveč ali premalo, kar vpliva na elastičnost sredice, da je treba biti pri dišavah zmeren in uporabljati naravne, naj bo ravno prav zapečena skorja, da je treba pravilno uporabljati količino soli in sladkorja …

Jože Simončič, direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto, je spomnil na pomen hrane, ki ne zraste na trgovskih policah, kot žal mislijo še mnogi mladi, in da moramo ohranjati tradicijo, ki pa jo lahko tudi prilagodimo primerno našemu trenutku.

Župan Radko Luzar je čestital vsem sodelujočim, vesel, da društvo pripravljal takšno razstavo in tekmovanje, saj je potica slovenska kulinarična posebnost in zaščitena jed, na katero smo res lahko ponosni. Prav je, da jo peče vse več mladih.

Kulturni program na prireditvi, ki jo je simpatično povezovala Branka Petkovšek, so oblikovali: ženski pevski zbor Čebelice, Gorjanski spev, harmonikar Jan Žagar, recitatorja Klavdija Kastelic.

Z obiskom pa je zbrane prijetno presenetila celo Melanie Trump, ki je obljubila, da ko možu Donaldu speče slovensko potico, v Belo hišo povabi tudi pridne šentjernejske gospodinje.

Besedilo in foto: L. Markelj

