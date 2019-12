Jorgić obstal v polfinalu

9.12.2019 | 08:30

Darko Jorgić (Foto: NZS)

Montreal - Najboljšemu slovenskemu namiznoteniškemu igralcu Darku Jorgiću, sicer članu NTK Krka, se na mednarodnem prvenstvu Severne Amerike v kanadskem Markhamu ni uspelo uvrstiti v finale. V polfinalu ga je zaustavil Kitajec Xiang Peng, ki je bil boljši s 4:2 (8, 8, -2, 7, -10, 5).

Kitajec je sicer na lestvici ITTF šele na 228. mestu, Jorgić je 43., a njegova uvrstitev ne odraža realnega stanja, saj ni dobil veliko priložnosti za nastop na mednarodnih turnirjih. Se pa je še enkrat pokazalo, da Slovenci zelo težko igrajo proti kitajskim tekmecem.

Jorgić, peti nosilec, je v prvem krogu premagal Škota Gavina Rumgayja, v drugem Madžara Tamasa Lakatosa, oba dvoboja je dobil s 4:0. V osmini finala je igral proti Francozu Julesu Rollandu in tudi njega premagal s 4:0, nato pa je s 4:2 ugnal še Kanadčana Eugena Wanga.

Jorgić, sredozemski prvak, je doslej na turnirjih serije challenge petkrat igral v četrtfinalu, med najboljše štiri pa se je v Kanadi uvrstil prvič.

»Peng je igral res dobro, ampak kar je, je. Ključ je bil pri njegovem servisu, ki ga je skrival do zadnjega trenutka, tako da nisem videl nič. Tako se je vse začelo in končalo,« je po polfinalnem obračunu s Pengom dejal Jorgič, za katerega je bil to zadnji letošnji turnir. Do konca leta ga čakajo le še klubske obveznosti.

M. Ž., STA