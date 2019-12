Odkrili spominsko ploščo ob 75-letnici padca ameriškega bombnika

9.12.2019 | 09:35

Ob odkritju spominske plošče (Foto: M. G.)

Ribnica - V nižinskemu gozdu nedaleč od Makoš pri Ribnici je v soboto pod častnim pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja potekala spominska svečanost in odkritje spominske plošče ob 75-letnici padca ameriškega bombnika B-24 Liberator. Na tem mestu se je 18. novembra 1944 na poti proti Beli Krajini na osvobojeno ozemlje zrušilo težje poškodovano letalo.

Pred strmoglavljenjem so padalci izskočili in se rešili. Šest članov posadke so ujeli domobranci in jih predali Nemcem, ki jo jih poslali v svoja taborišča. Štirim je s pomočjo partizanskega minerskega bataljona 15. divizije uspelo priti do partizanskega letališča Krasinec, od tam pa so jih zavezniška letala 23. novembra pripeljala v Bari.

Spominsko tablo so ob častni straži slovenske vojske odkrili ribniški župan Samo Pogorelc, Jamec Peranteau, vodja političnega oddelka pri veleposlaništvu ZDA v Sloveniji, in Danilo Divjak, predsednik ZB za vrednote NOB Ribnica, ki je svečanost skupaj z občino Ribnica tudi pripravil.

Dogodek o desetih možeh je živa priča o tem, da je bila med vojno velika solidarnost med tistimi, ki so v borbi proti nacifašizmu (partizani) pomagali reševati ameriške pilote, sestreljene na našemu ozemlju, po drugi strani pa odstira tragično zgodovino tistih (domobranci), ki so te pilote predajali okupatorju, je v slavnostnem nagovoru dejal dr. Božidar Flajšman, član projektne skupine o okupacijskih mejah 1941/45.

»Dolgo časa smo Ribničani jemali ta dogodek kot samoumeven. Zato je prav, da bo zanamcem obeležje bolje pomagalo ustvariti sliko o dogodkih na našemu okupiranemu ozemlju,« je spomnil Danilo Divjak.

Slovesnost je spremljal kvintet trobil slovenske vojske, v kulturnemu programu pa so nastopili pevski zbor Svoboda iz Kočevja in recitatorke zveze borcev.

M. Glavonjić