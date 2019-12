Podjetjem na voljo nova sredstva iz sklada skladov

9.12.2019 | 11:00

Ilustrativna fotografija (Foto: Arhiv DL)

Ljubljana - SID banka je z uspešno dodelitvijo sredstev prve tranše sklada skladov izpolnila pogoje za drugo črpanje. S tem bo podjetjem in občinam na voljo 63,25 milijona evrov, ki jih bodo lahko namenila financiranju naložb v raziskave, razvoj, inovacije in energetsko učinkovitost.

Mikro, mala in srednje velika podjetja, startupi, samostojni podjetniki, socialna podjetja, velika podjetja ter občine in zadruge bodo posojila lahko pridobili pri finančnih posrednikih, in sicer pri Sberbank, Gorenjski banki, Primorski hranilnici Vipava, Slovenskem podjetniškem skladu in pri SID banki, so danes sporočili iz SID banke.

Sredstva drugega črpanja iz sklada skladov bodo podjetja in javni sektor lahko namenili financiranju naložb v opredmetena in neopredmetena sredstva v zvezi z izvedenimi raziskavami, razvojem in inovacijami, urbani razvoj in energetsko učinkovitost javnih stavb ter financiranju tekočega poslovanja malih in srednjih podjetij.

Kot so spomnili v SID banki, so sredstva prve tranše kohezijskih sredstev v višini 63,25 milijona evrov, ki so jih prejeli kot upravljavec sklada skladov, uspešno dodelili. Od začetka prvih financiranj konec decembra 2018 do konca letošnjega oktobra so v sodelovanju s finančni posredniki s končnimi prejemniki sklenili 1888 kreditnih pogodb v skupni vrednosti skoraj 78 milijonov evrov.

SID banka je obstoječim instrumentom s črpanjem druge tranše dodala nove. Gre za instrumente garancij, in sicer portfeljske garancije, za zavarovanje kreditov za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva v zvezi z raziskavami, razvojem in inovacijami. Sredstva bodo na voljo tudi za zavarovanje različnih vrst posojil za mala in srednje velika podjetja.

Predsednik uprave SID banke Sibil Svilan je dejal, da je s tem SID banka podjetjem omogočila nova povratna sredstva oz. nadaljnjo uporabo finančnih sredstev kohezijske politike. "Tako lahko za razvoj podjetjem in občinam z drugim črpanjem ponovno zagotovimo financiranje iz kohezijskih sredstev, kjer bo končnim prejemnikom na voljo novih 100 milijonov evrov povratnih sredstev," je poudaril.

Poleg znanih produktov bodo v okviru novega črpanja na voljo tudi portfeljske garancije, ki so za podjetja brezplačne in jim bodo olajšale dostop do posojil pri poslovnih bankah, je dodal. Finančni instrumenti sklada skladov po njegovih besedah tako "zelo uspešno naslavljajo v analizi organa upravljanja ugotovljene tržne vrzeli".

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je povedal, da je z novo tranšo gospodarstvu znova na voljo dobrih 90 milijonov evrov povratnih sredstev pod pogoji, ki so ugodnejši od tržnih. "Do sedaj so končni prejemniki ponujene finančne instrumente dobro sprejeli in pričakujemo, da bo tudi druga tranša porabljena v zelo kratkem času," je dejal.

