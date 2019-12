Mojčin dedek Mraz bo letos gasilec

9.12.2019 | 12:15

Predsednica DPM Mojca Marjeta Ferkolj Smolič je na današnji novinarski konferenci predstavila, kaj se bo letos skrivalo v darilni vreči njihovega dedka Mraza. (Foto: M. M.)

Novo mesto - No, ne bo gasilec dedek Mraz, ta bo v svoji sivi kučmi in z belo brado tak, kot so ga otroci na Dolenjskem vajeni že pol stoletja. A njegovo letošnje darilo bo obeležilo 150-letnico gasilstva na Slovenskem in temu primerno se bo v spremljevalnem programu obdaritve čarovnik Toni letos prelevil v gasilca Tonija.

Društvo prijateljev mladine (DPM) Mojca bo ta mesec že 50. leto zapored poskrbelo, da bo okoli 5.000 malčkov z območja osmih dolenjskih občin sprejel dedek Mraz, jim podaril čokolado in s snežinkami obdaril. Kot je predsednica društva Marjeta Ferkolj Smolič povedala na današnji novinarski konferenci, so v sodelovanju z občinami in Gasilsko zvezo Slovenije zastavili letošnje darilo tako, da ga sestavljajo družabna igra Piki gasilček, knjiga Gasilci in reševalci, še gasilska knjižica z nalepkami pa otroški gasilski aparat in še čelada.

»Začeli smo s četrtkovim obiskom sv. Miklavža na novomeškem Glavnem trgu, konec tedna pa je prvi decembrski dobrotnik že obiskal in obdaril otroke škocjanske občine. Karavana dedka Mraza na pot krene ta petek, obiskali bomo vse občine, tudi po večkrat v dnevu, zaključili pa tradicionalno z obiskom otrok v Splošni bolnišnici Novo mesto in pa konec decembra s slovesom dedka Mraza z Glavnega trga,« je rekla o letošnjem programu, ki je na voljo tudi na spletnih straneh društva.

Tam že objavljajo vse donatorje in jih bodo tudi v prihodnjih tednih, prav tako fotografije posamičnih obdaritev, na novomeških sprejemih v KC Janeza Trdine pa želijo posneti še filmček. »Za vse skupaj moramo zbrati 120.000 evrov, z občinami imamo sklenjene pogodbe, odzvala se je že največja donatorka, to je tovarna Krka z 20.000 evri donacije. A prispevke še zbiramo in prav vsakemu smo hvaležni zanj, da se ta čudovita tradicija, ki je marsikje zamrla, na Dolenjskem ohrani. Novost je še v tem, da lahko prispevate pet evrov s poslanim SMS sporočilom DEDEKMRAZ5 na številko 1919,« je še dodala. SMS donacije bodo mogoče do konca januarja.

Zaradi varstva osebnih podatkov so tudi letos imeli težave s pošiljanjem vabil za otroke, rojene med 1.1. 2013 in 31.12. 2018, ki so upravičeni do darila. Ponekod so to prevzele občine same, za starše otrok iz MO Novo mesto in občine Žužemberk pa velja, da morajo sami oddati prijavo: pokličejo lahko na društvo ali izpolnijo njihovo prijavnico prek spletne strani. Rok so podaljšali s konca novembra na 10. december, a v DPM so danes zagotovili, da bodo prijave sprejemali do zadnjega oz. pozvali, da starši otroke čim prej prijavijo.

Rešili so tudi zaplet z novomeško občino, ko so pred leti ostali brez skladišča v Drgančevju. »Že drugo leto imamo skladišče v Drgančevju na voljo za izvedbo našega Veselega decembra, in sicer od novembra do februarja, v četrtek pa bomo tam s prostovoljci pakirali letošnja darila,« je še zaključila predsednica društva in se vnaprej poleg donatorjem zahvalila tudi vsem prostovoljcem, brez katerih karavana dedka Mraza ne bi zmogla: v posamezni občini jih sodeluje okoli 40.

Mirjana Martinović