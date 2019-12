Defibrilator tudi pri Kovinarju in METALing skupini

Defibrilator je 24 ur na dan dostopen vsem.

Novo mesto - Podjetji Kovinar in METALing skupina sta na svojem vhodu na Ljubljanski cesti 36a (PC Železnina in INOX bar) namestili avtomatski zunanji defibrilator (AED). Ta je dostopen 24 ur na dan vsem zaposlenim, strankam, gostom lokala, občanom in osebam, ki se v trenutku, ko bi potrebovali pomoč, nahajajo v bližini.

Nakup sta z lastnim denarjem omogočili obe podjetji, za zaposlene pa so že pripravili predstavitev temeljnih postopkov oživljanja z AED. Naj ponovimo, da je defibrilator polavtomatska medicinska naprava, ki z oddajanjem električnih impulzov skozi srce pomaga pri oživljanju poškodovanca ob nenadnem zastoju srca in dihanja. Naprava samodejno analizira pacientov srčni ritem in po potrebi zahteva izvedbo električnega sunka. Skozi celoten postopek aparat deluje z glasovnimi navodili v slovenskem jeziku, prav tako pa so vsi postopki opisani in slikovno prikazani v pokrovu aparata.

M. K. K.