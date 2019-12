Žalil in pretepel partnerko ter grozil, da bo zažgal stanovanje

9.12.2019 | 15:00

Foto: Arhiv DL

Črnomaljske policiste so ponoči poklicali na pomoč iz okolice Črnomlja, kjer naj bi moški izvajal nasilje nad partnerko. Ugotovili so, da se je 40-letni nasilnež sprl s svojo partnerko, jo žalil, pretepel in poškodoval. Z vnetljivo tekočino je polil prostore in grozil, da bo zažgal stanovanje. Osumljenec, ki je nasilje nad partnerko izvajal ob prisotnosti mladoletnega otroka, je še pred prihodom policistov pobegnil. Okoli 3. ure so ga izsledili in mu izrekli ukrep prepovedi približevanja. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Ovadili ga bodo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Plačal bo 2230 evrov in dobil še osem kazenskih točk

Brežiški policisti so v petek nekaj pred 23. uro v okolici Brežic opazili voznika osebnega avtomobila, ki je z nevarno vožnjo ogrožal sebe in druge udeležence v prometu. Voznik Škode superb je zapeljal pred službeno vozilo policije, z neprilagojeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo, vijugal po vozišču, večkrat upočasnil in pospešil hitrost vožnje, zapeljal v križišče, kjer je odvzel prednost drugemu vozniku, v križišču Cankarjeve ulice in Orehove aleje pa zapeljal s ceste in trčil v drevo in klop. Voznik, ki ni upošteval znakov policistov, s katerimi so ga ustavljali, je po trčenju pobegnil. Kasneje je poklical policiste, sprva lažno naznanil, da mu je nekdo ukradel avtomobil, potem pa povedal, da je v času nesreče avtomobil sam vozil .

Zoper 31-letnega kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,51 miligramov alkohola, so odredili še strokovni pregled, mu odvzeli vozniško dovoljenje in zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog v znesku 2230 evrov. Za omenjene kršitve se vozniku izreče osem kazenskih točk. V primeru, da bo strokovni pregled potrdil vožnjo pod vplivom alkohola, bodo zoper voznika ustrezno ukrepali.

Zapeljal se ceste, trčil v kamen in se prevrnil

V noči na petek so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti Novo mesto - Metlika. Ugotovili so, da je voznik osebnega avtomobila Opel astra zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, kjer je trčil v kamen in se z vozilom prevrnil. Lažje poškodovanega voznika in lažje poškodovani potnici iz vozila so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Ob denar, nakit in torbico

V Malkovcu na območju Sevnice je včeraj med 17. in 18.30 neznanec skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel nakit. Škode je za okoli 2000 evrov.

V Orehovem pa je med 16. in 18. uro nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo ter ukradel denar in nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1900 evrov škode.

Ob denar in zlat nakit so bili tudi lastniki hiše v Brezovici na območju Šmarjeških Toplic. Nepridiprav je med 18. in 20. uro izkoristil odsotnost stanovalcev in v hišo vlomil skozi vrata.

Na parkirišču pokopališča v Krškem je v soboto nekdo izkoristil krajšo odsotnost oškodovanca in skozi okno vlomil v osebni avtomobil. Odnesel je torbico z denarjem, dokumenti, bančnimi karticami in mobilnim telefonom.

V Gabrju pri Dobovi pa je v petek neznanec skozi kletno okno vlomil v hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Prijeli osem tujcev

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v zadnjih treh dneh na območju Zaloga, Podhoste, Ruperč vrha, Črmošnjic pri Stopičah in Metlike izsledili in prijeli osem tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

M. Ž.