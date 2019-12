Skupaj so trgali, strigli, prepletali …

Zadnja obrazstvana delavnica za otroke v letošnjem programskem letu na gradu Rajhenburg. (Foto: M. J.)

Brestanica - Na gradu Rajhenburg je v soboto potekala še zadnja obrazstavna delavnica za otroke v letošnjem programskem letu. Ves pedagoški program navezujejo na stalne in občasne razstave, od tega je del delavnic rezultat lastne produkcije, del pa jih, kot so sporočili iz Kulturnega doma Krško, katere enota je grad, izvedejo v sodelovanju z avtorji razstav.

Tokrat so delavnico navezali na trenutno občasno razstavo Sodobni tržaški umetniki, na kateri predstavljajo dela najvidnejših tržaških umetnikov slovenskega rodu, in sicer pokojne kiparke Bogomile Doljak, slikarke in grafičarke Jasne Merkù, Sandija Renka, Deziderija Švare in Franka Vecchieta.

Z udeleženci delavnice je tokrat ustvarjala Jasna Merkù, ki jih je popeljala v svet kolažev. Skupaj so trgali, strigli, prepletali, odtiskovali, z otiranko odkrivali reliefne površine in razlikovali različne tipologije tekstur ter končno sestavili izvirno kompozicijo, so orisali v sporočilu za javnost.

Razstava Sodobni tržaški umetniki bo na ogled do 19. aprila prihodnje leto, otroke pa bodo na delavnice znova povabili v času zimskih počitnic.

