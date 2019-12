Poškodovani delavec s helikopterjem v klinični center

9.12.2019 | 18:40

Foto: Arhiv DL

V Štalcerjih v občini Kočevje se je malo pred pol deseto uro v gozdu poškodoval delavec. Gasilci PGD Kočevje so skupaj z reševalci NMP Kočevje poškodovanca na kraju oskrbeli ter ga prenesli do kraja pristanka helikopterja in ta kraj tudi zavarovali. V UKC Ljubljana je poškodovanca nato s helikopterjem prepeljala dežurna posadka helikopterja Slovenske vojske skupaj z dežurno ekipo helikopterske nujne medicinske pomoči na Brniku in dežurnim reševalcem-letalcem GRS Ljubljana.

Padel z gradbenega odra

V naselju Hudenje v občini Škocjan pa je malo po 14. uri delavec padel iz gradbenega odra. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanca na kraju oskrbeli in prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe.

M. Ž.