Poklukar s posavskimi župani o migracijah in odnosih z Romi

9.12.2019 | 19:30

Minister Boštjan Poklukar se je z najožjimi sodelavci v Krškem sestal z župani posavskih občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica ter s poslanci državnega zbora iz Posavja. (Foto: spletna stran Ministrstva za notranje zadeve)

Krško - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je v Krškem danes udeležil seje sveta regije Posavje in se delovno srečal s tamkajšnjimi župani ter poslanci. Posebej so se pogovarjali o migracijah in odnosih z romsko skupnostjo, nekaj časa so namenili tudi prometnemu koridorju Krško-Celje, varnosti na cestah in nekaterim lokalnim temam, je dejal.

Poklukar je po srečanju, ki je bilo zaprto za javnost, glede migracij ocenil, da se s temi bistveno bolj ukvarjajo predvsem južneje od posavskih občin, sicer pa je poudaril, da policija v Posavju uspešno varuje zeleno mejo in preprečuje migracije oz. tihotapljenje ljudi na posavskih tihotapskih koridorjih.

V Posavju so namreč razbili kar nekaj tovrstnih kriminalnih združb, je pojasnil. Minister je zagotovil, da bo policija še naprej spremljala stanje ob meji s Hrvaško.

Romsko vprašanje je označil za posavsko stalnico. Po Poklukarjevih besedah policija deluje preventivno oz. ima programe, s katerimi preprečuje določena kazniva dejanja in obvladuje deviantne pojave. Sicer pa je policija kljub kadrovski podhranjenosti učinkovita in uspešna tudi pri preprečevanju kaznivih dejanj, je ocenil minister.

Krški župan Miran Stanko je v imenu posavskih kolegov potrdil, da so bila romska vprašanja ena od današnjih osrednjih tem. Župani so predstavili svoj pogled na to vprašanje in predlagali nekatere morebitne rešitve, sicer pa gre za tako obsežen in dolgotrajen problem, da ga ni mogoče rešiti z enim sestankom, je opozoril.

Kot pomembno je izpostavil, da so se z notranjim ministrom dogovorili, da gre za problem, ki ga je treba reševati interdisciplinarno in z udeležbo različnih ministrstev ter da ministrstvo za notranje zadeve tega problema ne more rešiti samo.

Dobili so tudi zagotovilo, da bo nadaljevalo sodelovanje z ministrstvom za notranje zadeve in da se bodo še srečali ter skupaj iskali rešitve, je še dejal Stanko.

Poklukar se je sicer v Krškem dotaknil tudi kadrovskega stanja v policiji, ki ga z aktivno politiko zaposlovanja želijo izboljšati. "Če bo vse prav, bomo konec leta že v pozitivnih številkah, kar pomeni, da je priliva več, kot je odliva zaposlenih v policiji. S tem sem jaz zadovoljen in to pomeni, da smo s to politiko zaposlovanja na pravi poti," je dodal.

Županom je predlagal tudi predstavitev policijskega dela na njihovih lokalnih prireditvah, s čimer bi v policijo pritegnili mlade ljudi. "V policiji želimo zaposlovati mlade ljudi, ki jih šolamo na Policijski akademiji in jih potem vrnemo v okolje, iz katerega prihajajo," je še povedal Poklukar.

STA