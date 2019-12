Fantje z vasi povabili na že 23. Miklavžev koncert

10.12.2019 | 08:00

Fantje z vasi, na levi Jože Krmc s harmoniko, na desni citrarka Tanja Zalokar.

Med občinstvom sta bila tudi župan Jože Kapler in ravnateljica škocjanske šole Irena Čengija Peterlin.

Škocjan - Ljudski pevci Fantje z vasi, ki delujejo v okviru Kulturnega društva dr. Ignacija Knobleharja Škocjan, se niso izneverili tradiciji in so konec tedna pripravili že 23. Miklavžev koncert, tokrat v prostorih Osnovne šole Frana Metelka v Škocjanu.

Na svoj račun so znova lahko prišli ljubitelji ljudske pesmi. Zapeli so tako gostitelji kot njihovi gostje, pevski prijatelji in sicer: Lovrenški ljudski pevci iz Juršinc, Danijel Polajžar iz Cirkulan, ki nastopa pod psevdonimom "Mi trije", Prešmentani faloti iz Stoperc iz osrčja Haloz ter ljudski godci Stoperška banda iz Stoperc iz Občine Majšperk.

Po zaslugi Fantov z vasi stare ljudske pesmi ne bodo ušle pozabi. Fantje namreč pesmi ne le prepevajo, ampak že od začetka delovanja, to je od leta 1996, tudi zbirajo. Skupina, ki jo vodi Jože Krmc, se je predstavila z nekaj novimi člani. Pojejo triglasno ljudsko petje, kar pomeni naprej, na čez in bas. Nastopajo zelo veliko, tako v domači škocjanski občini kot po vsej Sloveniji, večkrat tudi preko slovenskih meja.

Na Miklavževem koncertu so skupaj z gosti pevski večer zaključili s pesmijo Zlati časi in vsem zaželeli lepe praznične dni. Jože Krmc je zaigral na harmoniko, citrarka Tanja Zalokar pa je pevce spremljala na citrah. Po zaključku koncerta so se še dolgo zadržali skupaj, peli in celo zaplesali.

Zbrane na prireditvi sta nagovorila škocjanski župan Jože Kapler, ki je čestital fantom za dobro delovanje ter zbranim zaželel lepe decembrske praznike, in vodja Fantov z vasi Jože Krmc - slednji se je vsem zahvalil za obisk in podporo. Prireditev je povezovala Anita Petrič.

L. Markelj, foto: Emil Turk

